دي مينور «البطل المحظوظ» في «واشنطن للتنس»

واشنطن (رويترز)



عوض أليكس دي مينور تأخره بمجموعة، وأنقذ ثلاث نقاط للفوز بالمباراة النهائية، ليحصد لقب بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، بفوزه 5-7 و6-1 و7-6 على أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في نهائي البطولة ذات 500 نقطة.

وشعر المصنف الأول في أستراليا، الذي خسر نهائي 2018 أمام الألماني ألكسندر زفيريف، أنه محظوظ بفوزه بلقبه العاشر في مسيرته، وضمان دخوله قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، قبل بطولة أميركا المفتوحة الشهر المقبل.

وتبادل اللاعبان (26 عاماً) كسر الإرسال في وقت مبكر من المجموعة الافتتاحية، قبل أن يسيطر الإسباني دافيدوفيتش فوكينا، عندما كسر إرسال منافسه مرة أخرى، لينهي المجموعة بمساعدة بعض الضربات المقوسة الأمامية الناجحة.

ورد دي مينور بقوة في المجموعة الثانية، واستغل اثنتين من أربع فرص لكسر إرسال منافسه، مع الحفاظ على إرساله طوال المجموعة التي حسمها في أكثر من 30 دقيقة فقط، بفضل ضربة إرسال ساحقة ليتعادل 1-1 في المجموعات.

وبدا أن اللاعب الإسباني في طريقه نحو أول ألقابه خلال مسيرته، عندما كسر إرسال منافسه، ليتقدم في المجموعة الفاصلة، لكنه فشل في حسم المباراة، عندما كان متقدماً 5-3، ليطلق ضربة أمامية خارج الملعب، ليعيد كسر الإرسال للمصنف السابع دي مينو.

وزاد إحباط دافيدوفيتش فوكينا، عندما أهدر المصنف 12 ثلاث نقاط للفوز بالمباراة خلال إرسال دي مينو، ثم استغل اللاعب الأسترالي سلسلة من الأخطاء السهلة في الشوط الفاصل ليحسم المباراة لمصلحته.

وقال دي مينو خلال تسلم كأس البطولة: «جئت إلى هنا عام 2018، ومنحني ذلك الكثير من الثقة، لذلك أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من العودة والفوز باللقب».

وأضاف، وهو يشير للكأس: «أليخاندرو، أنت جيد للغاية ويمكنك الحصول على كأس مثل هذه، إنها قادمة بالتأكيد، كنت تستحقها بالتأكيد، لكنني كنت محظوظاً، أنت منافس لا يُقهر ولاعب رائع، لا أحد في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين يرغب في مواجهتك، هذه ليست النهاية».

وتذكر دافيدوفيتش فوكينا أنه كان بحاجة إلى بطاقة دعوة للعب في العاصمة الأميركية العام الماضي، وكان سعيداً لأنه ضمن على الأقل الصعود إلى أعلى تصنيف في مسيرته وهو 19 عالمياً عندما يصدر التصنيف اليوم الاثنين.

وقال دافيدوفيتش فوكينا: «لقد استحق الفوز، كان يقاتل على كل نقطة، ويدفعني دائماً إلى أقصى حدودي، كان علينا إنجاز مهمة قبل بداية العام، وهي الوصول إلى منتصفه ضمن أفضل عشرين لاعباً، هذا الأسبوع نجحنا في ذلك، لكن ليس بالحصول على الكأس، لكن بالتأكيد، سنواصل العمل بجدية، ونبذل قصارى جهدنا».