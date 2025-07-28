دي مينور يقتحم قائمة «توب 10» للاعبي التنس

لندن (د ب أ)

اقتحم الأسترالي أليكس دي مينور، قائمة العشرة الأوائل بالتصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين، اليوم، بعد تتويجه ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس «فئة 500 نقطة».

قفز دي مينور 5 مراكز ليتواجد في المركز الثامن عالمياً، بعد فوزه ببطولة واشنطن بالفوز في المباراة النهائية على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تقدم أيضاً 7 مراكز في التصنيف ليحتل المرتبة 19 عالمياً.

وبخلاف ذلك، شهدت قائمة العشرة الأوائل ثلاثة تعديلات أخرى، حيث تقدم الأميركي بن شيلتون مركزاً واحداً ليحتل المركز السابع، وتراجع الإيطالي لورينزو موسيتي ثلاث خطوات ليحتل المركز العاشر، بينما خرج الروسي أندريه روبليف من قائمة العشرة الأوائل بتراجعه للمركز 11.

وواصل الكازاخي ألكسندر بوبليك توهجه، وتقدم أيضاً 5 خطوات للأمام ليحتل المركز 25، مستفيداً من تتويجه بلقب بطولة النمسا المفتوحة «فئة 250 نقطة» بالفوز في النهائي على الفرنسي آرثر كازو، الذي قفز أيضاً 25 خطوة للأمام ليحتل المركز 75.

وبعد فوزه ببطولة كرواتيا المفتوحة «فئة 250 نقطة» تقدم الإيطالي لوتشيانو دارديري 11 خطوة في التصنيف ليحتل المركز 35.



العشرة الأوائل بالتصنيف العالمي «رجال».

1 - يانيك سينر 12030 نقطة.

2 - كارلوس ألكاراز 8600 نقطة.

3 - ألكسندر زفيريف 6030 نقطة.

4 - تايلور فريتز 5135 نقطة.

5 - جاك درابر 4650 نقطة.

6 - نوفاك ديوكوفيتش 4130 نقطة.

7 - بن شيلتون 3520 نقطة.

8 - أليكس دي مينور 3335 نقطة.

9 - هولجر رون 3250 نقطة.

10 - لورينزو موسيتي 3195 نقطة.