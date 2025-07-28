هاو: نيوكاسل يتعايش مع «حديث رحيل» إيزاك!

سنغافورة (رويترز)



قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، إن لاعبي فريقه محترفون، ولن يسمحوا للتكهنات المستمرة، بشأن رحيل المهاجم ألكسندر إيزاك عن ملعب «سانت جيمس بارك» بالتأثير على تركيزهم أثناء الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتم استبعاد إيزاك، الذي سجل 23 هدفاً في الدوري الموسم الماضي، ليتأخر عن المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والحائز الحذاء الذهبي برصيد 29 هدفاً، من تشكيلة نيوكاسل في جولته الإعدادية للموسم في آسيا.

وانضم المهاجم (25 عاماً)، الذي شارك في 52 مباراة مع منتخب السويد، إلى نيوكاسل، قادماً من ريال سوسيداد عام 2022، وسجل منذ ذلك الحين 62 هدفاً في 109 مباريات في المسابقات كافة.

وبعد هزيمة نيوكاسل 3-2 أمام أرسنال في سنغافورة، قال هاو للصحفيين: إن الجولة كانت «عملاً معتاداً» للاعبين.

وأضاف: «عندما تشارك في مثل هذه الجولات الخارجية لا تحصل على فرصة للتفكير في أي شيء آخر غير التدريب والمباراة التالية، فالمستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه حتى في هذه المباريات يتعين علينا أن نكون مستعدين بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا، لذلك بطبيعة الحال، أعتقد أننا سنفتقد لاعباً بجودة أليكس وهذا ما سيؤثر على الفريق، لا شك في ذلك، لا أستطيع أن أزعم أنهم (اللاعبون) لا يشعرون بذلك، لكنهم مجموعة من اللاعبين المحترفين للغاية، وأداؤهم رائع فيما يتعلق بإدارة الموقف».

ويستعد نيوكاسل، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لمواجهة فريق مكون من نجوم الدوري الكوري الجنوبي الأربعاء.