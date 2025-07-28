الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاو: نيوكاسل يتعايش مع «حديث رحيل» إيزاك!

هاو: نيوكاسل يتعايش مع «حديث رحيل» إيزاك!
28 يوليو 2025 11:58

سنغافورة (رويترز)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يدفع 88 مليون دولار لضم دياز من ليفربول
جيوكيريس يتابع فوز أرسنال على نيوكاسل من المدرجات


قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، إن لاعبي فريقه محترفون، ولن يسمحوا للتكهنات المستمرة، بشأن رحيل المهاجم ألكسندر إيزاك عن ملعب «سانت جيمس بارك» بالتأثير على تركيزهم أثناء الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتم استبعاد إيزاك، الذي سجل 23 هدفاً في الدوري الموسم الماضي، ليتأخر عن المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والحائز الحذاء الذهبي برصيد 29 هدفاً، من تشكيلة نيوكاسل في جولته الإعدادية للموسم في آسيا.
وانضم المهاجم (25 عاماً)، الذي شارك في 52 مباراة مع منتخب السويد، إلى نيوكاسل، قادماً من ريال سوسيداد عام 2022، وسجل منذ ذلك الحين 62 هدفاً في 109 مباريات في المسابقات كافة.
وبعد هزيمة نيوكاسل 3-2 أمام أرسنال في سنغافورة، قال هاو للصحفيين: إن الجولة كانت «عملاً معتاداً» للاعبين.
وأضاف: «عندما تشارك في مثل هذه الجولات الخارجية لا تحصل على فرصة للتفكير في أي شيء آخر غير التدريب والمباراة التالية، فالمستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه حتى في هذه المباريات يتعين علينا أن نكون مستعدين بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا، لذلك بطبيعة الحال، أعتقد أننا سنفتقد لاعباً بجودة أليكس وهذا ما سيؤثر على الفريق، لا شك في ذلك، لا أستطيع أن أزعم أنهم (اللاعبون) لا يشعرون بذلك، لكنهم مجموعة من اللاعبين المحترفين للغاية، وأداؤهم رائع فيما يتعلق بإدارة الموقف».
ويستعد نيوكاسل، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لمواجهة فريق مكون من نجوم الدوري الكوري الجنوبي الأربعاء.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
إيدي هاو
ليفربول
محمد صلاح
آخر الأخبار
زياد الرحباني
الترفيه
وداع حاشد لزياد الرحباني في بيروت
اليوم 12:26
«الإمارات للدراجات» حديث العالم بالإنجاز التاريخي
الرياضة
«الإمارات للدراجات» حديث العالم بالإنجاز التاريخي
اليوم 12:13
فتاة تلعب مع روبوت خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) في شنغهاي
الذكاء الاصطناعي
مؤتمر الذكاء الاصطناعي.. روبوتات شبيهة بالبشر تلعب وترسم وتنجز المهام
اليوم 12:12
اعتماد قائمة أندية «النسخة الثانية» من «أبطال الخليج»
الرياضة
اعتماد قائمة أندية «النسخة الثانية» من «أبطال الخليج»
اليوم 12:10
أوساكا تنفصل عن «المدرب الشهير»
الرياضة
أوساكا تنفصل عن «المدرب الشهير»
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©