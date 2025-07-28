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الرياضة

اعتماد قائمة أندية «النسخة الثانية» من «أبطال الخليج»

اعتماد قائمة أندية «النسخة الثانية» من «أبطال الخليج»
28 يوليو 2025 12:10

 
الدوحة (د ب أ)

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اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، رسمياً، قائمة الفرق التي تمثل الاتحادات الخليجية في النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية في الموسم الجديد 2025- 2026، وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية تم ترشيحها من قبل الاتحادات الوطنية.
ويتنافس في النسخة الثانية، أندية العين الإماراتي، وسترة البحريني، والشباب السعودي، وزاخو العراقي والنهضة العُماني، والريان القطري وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.
وكان دهوك العراقي قد تُوج بلقب «النسخة الأولى» من البطولة في الموسم الماضي، بالتغلب على القادسية الكويتي في المباراة النهائية.
تنطلق النسخة الثانية من البطولة الخليجية في أكتوبر المقبل، وتسبق ذلك قرعة البطولة بتقسيم الفرق لمجموعتين يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

دوري أبطال الخليج للأندية
الإمارات
العين
السعودية
الشباب
الريان
قطر
القادسية
الكويت
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