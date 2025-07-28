«شراع أبوظبي» إلى عُمان للمشاركة في بطولة «إلكا 4»

أبوظبي (الاتحاد)

غادر فريق أبوظبي لفئة الإلكا 4 إلى سلطنة عمان لإقامة معسكر تدريبي مكثّف في منطقة رأس الحد الساحلية، يمتدّ 10 أيام، وذلك في إطار التحضيرات لخوض منافسات بطولة عُمان للإلكا المرتقبة، وضمن البرنامج الفني المعتمد لتأهيل العناصر الوطنية للمشاركات الخارجية.

ويقام المعسكر في أحد أبرز المواقع البحرية المناسبة لرياضة الشراع الحديث، حيث تتميّز رأس الحد بظروف مناخية مثالية ورياح بحرية مستقرة، ما يجعلها وجهة مثالية للبرامج التدريبية عالية المستوى، خصوصاً لفئة الإلكا، التي تعتمد بشكل كبير على التفاعل مع الظروف الطبيعية.

ويضم الفريق ثمانية من أبرز المواهب الوطنية الصاعدة في فئة الإلكا 4، وهم، عبدالله يحيى الزبيدي، عبدالله محمد النيادي، عمر قيس قنديل، عبدالله فهد المهيري، صالح حسن الحمادي، عبدالرحمن عبدالله الححري، عبدالله يوسف الحمادي، وسيف طارق المرزوقي، ويشرف على الفريق المدرب باتريك لوتموسكي.

ويهدف هذا المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للمتسابقين، وصقل مهاراتهم في بيئة تدريبية واقعية توازي ظروف السباقات الدولية، حيث من المنتظر أن يشارك الفريق لاحقاً في منافسات بطولة عمان للإلكا، إحدى المحطات الأساسية في برنامج الفريق لهذا الموسم.

وتُعد فئة الإلكا، ولا سيما الإلكا 4 من الفئات الأولمبية المعتمدة، التي تشكّل قاعدة فنية متينة تؤهل البحارة الشباب للانتقال إلى فئات أكثر تقدماً مثل الإلكا 6 والإلكا 7، حيث تعد بوابة مهمة للعبور نحو المنافسات الأوروبية والعالمية، لما تتميز به من تحديات تقنية تتطلب مهارات عالية وتكتيكاً متقدماً في الإبحار الفردي.

وتولي أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم مباشر من مجلس أبوظبي الرياضي ومتابعة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، اهتماماً متواصلاً بتنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من خوض تجارب احترافية في بيئات تنافسية حقيقية، بما يواكب طموحات الإمارات في تمثيل مشرف على الساحة الدولية لرياضات الشراع الحديث.

من جهته أكد خليفة السويدي، رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن إقامة معسكر تدريبي لفريق الإلكا 4 في رأس الحد بسلطنة عمان يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية في إعداد جيل جديد من البحارة القادرين على المنافسة الدولية، مشيراً إلى أن اختيار رأس الحد جاء لما تتميز به من بيئة بحرية مثالية تحاكي ظروف البطولات العالمية.

وقال السويدي: «نحرص في الأكاديمية على توفير أفضل بيئة للتدريب لأبنائنا، والمعسكر الخارجي الحالي يُعد فرصة مهمة لتعزيز مهاراتهم وصقل قدراتهم في أجواء واقعية. فئة الإلكا 4 تعد بوابة الدخول إلى عالم الشراع الأولمبي، ونحن ملتزمون بتأهيل هذه المواهب الوطنية لتكون على قدر المسؤولية في الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «نثمّن دعم مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الشراع والتجديف الحديث، ونتطلع أن يكون هذا المعسكر محطة انطلاق قوية نحو موسم حافل بالإنجازات، ورافداً أساسياً لمسيرة تمكين البحارة الإماراتيين في ميادين الشراع الحديث على المستوى الدولي».