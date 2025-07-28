العين تستضيف «أبوظبي العالمية للجرابلينج» أول أغسطس

العين (الاتحاد)



أطلقت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «النسخة الافتتاحية» من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 التي تُقام في مركز أدنيك العين من 1 إلى 3 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتندرج تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، لتواكب تطلعات عشاق الرياضات القتالية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل الشعبية المتنامية لرياضة الجرابلينج.

وتستقطب الفعالية مئات الرياضيين من أكثر من 20 دولة، وتفتح أبوابها للمشاركين على اختلاف مستوياتهم وخبراتهم، بدءاً من الناشئين والهواة، ووصولاً إلى الأساتذة والمحترفين، كما تقدم البطولة تجربة حافلة بالمتعة والتشويق على مدار 3 أيام، وتحتفي بالتميز الرياضي، وتسهم في ترسيخ مكانة منطقة العين أبوظبي، بصفتها وجهة رائدة لاستضافة فعاليات الرياضات القتالية عالمية المستوى.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحة: «تعزّز بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج ريادة الإمارة وترسخ مكانتها عاصمة عالمية للرياضات الدولية، أسبوع أبوظبي للتحدي، ليلة النزال من يو إف سي، وبطولة العالم للجوجيتسو، ونتطلع إلى الترحيب بعشاق هذه الرياضة التي تحظى بشعبية متزايدة في منطقة العين لاكتشاف تجاربها الترفيهية والثقافية الملهمة وتراثها العريق وكرم ضيافتها الأصيل».

وبدوره، قال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «نفخر بإطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج، الأولى من نوعها عالمياً في العين، وتعكس البطولة ريادة دولة الإمارات في تنظيم أفضل بطولات الرياضات القتالية، وتوفير منصة لجميع الرياضيين على اختلاف مستوياتهم، ومنحهم فرصة إبراز مهاراتهم أمام جمهور عالمي، ويسرنا أن نحظى بدعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ما يضمن تقديم بطولة بمستوى غير مسبوق وبناء إرث متميز لهذه الرياضة في المنطقة».

تعتمد البطولة أرفع المعايير العالمية في الجرابلينج، وتستقبل الرياضيين من جميع الجنسيات ضمن فئات تحت 14 و16 و18 عاماً، وفوق 18 عاماً، وفوق 35 عاماً، في فئتي الهواة والمحترفين، ويخوض الرياضيون نزالاتهم سعياً لحصد أكبر عدد من النقاط التصنيفية، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على 2000 نقطة، وجوائز نقدية قيّمة، بما يضمن منافسات رفيعة المستوى ويحفّز الرياضيين على تقديم أفضل ما لديهم.

وتشهد البطولة في يومها الأول منافسات فئتي الأساتذة والمحترفين حتى الدور نصف النهائي، بينما يستضيف يومها الثاني منافسات فئتي الناشئين والهواة، وتختتم فعالياتها بنزالات تحديد المركز الثالث والنهائيات.

واختارت الجهات المنظمة إقامة بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج في العين، بهدف تسليط الضوء على الأهمية المتنامية لهذه المنطقة التاريخية ضمن المشهد الرياضي في العاصمة الإماراتية، وتؤكد البطولة التزام أبوظبي بتعزيز السياحة الرياضية وتطوير المواهب المستقبلية، ولا سيما في ضوء الدعم من أكاديميات رائدة وحضور جماهيري من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.