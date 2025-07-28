الرابطة الأميركية تضغط لاستقطاب مولر!



ميونيخ (د ب أ)



كشفت صحيفة بيلد الألمانية، أن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم تسعى للمساعدة في ضم توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ السابق، إلى أحد الأندية الأميركية.

أوضح التقرير أن مسؤولي الدوري الأميركي يضغطون بقوة من أجل إبرام صفقة بين ناديي فانكوفر وايتكابس وسينسيناتي، تفادياً لفشل الصفقة وخسارة لاعب بارز في الدوري الأميركي للمحترفين.

ويتردد أن المفاوضات بين مولر والنادي الكندي لم تكتمل بعد بسبب بعض التفاصيل.

وتلزم لوائح الدوري الأميركي لكرة القدم، وايتكابس بشراء حقوق التعاقد مع مولر رسمياً من غريمه سينسيناتي.

ويملك سينسيناتي حق الرفض الأول للاعب الألماني المخضرم، وذلك وفقاً لنظام حقوق الاكتشاف في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ويحق لكل فريق ضم سبعة لاعبين في قائمة اكتشافه، والتي لا تكون معلنة في أغلب الأحيان. ورغم ذلك، فإنه من الممكن إجراء صفقات تبادلية، أو بيع حقوق الاكتشاف للاعب، إذا لم يتمكن النادي المالك من التوصل إلى اتفاق معه، وأشار التقرير إلى أن مولر لا يريد الانتقال إلى سينسيناتي.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن سينسيناتي يشترط الحصول على أكثر من 400 ألف دولار لنقل حقوق اكتشاف مولر إلى فريق آخر.

ويبقى هذا المبلغ المذكور عقبة كبيرة أمام فانكوفر، وسط تأكيد مديره الرياضي أكسل شوستر بأن التعاقد مع مولر يبدو خطوة غير منطقية.

ولم يعلق الناديان أو اللاعب الألماني المخضرم على هذه التقارير.

ورحل مولر عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة طويلة امتدت 25 عاماً، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأكثر تتويجاً في ألمانيا.

وألمح مولر يوم السبت إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الأميركي، عندما ظهر يمتطي حصاناً في مقطع فيديو، بدا فيه وكأنه من رعاة البقر في سهل مترامي الأطراف.