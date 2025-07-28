الإثنين 28 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرابطة الأميركية تضغط لاستقطاب مولر!

الرابطة الأميركية تضغط لاستقطاب مولر!
28 يوليو 2025 13:31

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تشاكا يعود إلى «البريميرليج»
بايرن ميونيخ يدفع 88 مليون دولار لضم دياز من ليفربول


كشفت صحيفة بيلد الألمانية، أن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم تسعى للمساعدة في ضم توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ السابق، إلى أحد الأندية الأميركية.
أوضح التقرير أن مسؤولي الدوري الأميركي يضغطون بقوة من أجل إبرام صفقة بين ناديي فانكوفر وايتكابس وسينسيناتي، تفادياً لفشل الصفقة وخسارة لاعب بارز في الدوري الأميركي للمحترفين.
ويتردد أن المفاوضات بين مولر والنادي الكندي لم تكتمل بعد بسبب بعض التفاصيل.
وتلزم لوائح الدوري الأميركي لكرة القدم، وايتكابس بشراء حقوق التعاقد مع مولر رسمياً من غريمه سينسيناتي.
ويملك سينسيناتي حق الرفض الأول للاعب الألماني المخضرم، وذلك وفقاً لنظام حقوق الاكتشاف في الدوري الأميركي لكرة القدم.
ويحق لكل فريق ضم سبعة لاعبين في قائمة اكتشافه، والتي لا تكون معلنة في أغلب الأحيان. ورغم ذلك، فإنه من الممكن إجراء صفقات تبادلية، أو بيع حقوق الاكتشاف للاعب، إذا لم يتمكن النادي المالك من التوصل إلى اتفاق معه، وأشار التقرير إلى أن مولر لا يريد الانتقال إلى سينسيناتي.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن سينسيناتي يشترط الحصول على أكثر من 400 ألف دولار لنقل حقوق اكتشاف مولر إلى فريق آخر.
ويبقى هذا المبلغ المذكور عقبة كبيرة أمام فانكوفر، وسط تأكيد مديره الرياضي أكسل شوستر بأن التعاقد مع مولر يبدو خطوة غير منطقية.
ولم يعلق الناديان أو اللاعب الألماني المخضرم على هذه التقارير.
ورحل مولر عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة طويلة امتدت 25 عاماً، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأكثر تتويجاً في ألمانيا.
وألمح مولر يوم السبت إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري الأميركي، عندما ظهر يمتطي حصاناً في مقطع فيديو، بدا فيه وكأنه من رعاة البقر في سهل مترامي الأطراف.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
الدوري الأميركي
آخر الأخبار
قصف على قطاع غزة
الأخبار العالمية
ترامب يلمح إلى احتمال التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 16:41
الشهراني يعود إلى القادسية بعد رحلة 13 عاماً مع الهلال
الرياضة
الشهراني يعود إلى القادسية بعد رحلة 13 عاماً مع الهلال
اليوم 16:40
منتخب السلة يلتقي تونس في «عربية البحرين»
منتخب السلة يلتقي تونس في «عربية البحرين»
اليوم 16:30
انطلاق فعاليات الأسبوع الأخير من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
انطلاق فعاليات الأسبوع الأخير من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 16:08
اتحاد الرياضات الإلكترونية يُعزز التعاون مع الأندية
الرياضة
اتحاد الرياضات الإلكترونية يُعزز التعاون مع الأندية
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©