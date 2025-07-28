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الرياضة

«نزهة» مكافأة «المركز الثالث» في «طواف فرنسا»

«نزهة» مكافأة «المركز الثالث» في «طواف فرنسا»
28 يوليو 2025 13:55

باريس (د ب أ)

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يخطط الدراج الألماني فلوريان ليبوفيتس لقضاء إجازة هادئة في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حلوله ثالثاً في سباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس» للدراجات.
قال الدراج الواعد، بعد صعوده على منصة التتويج خلف تادي بوجاتشار الفائز بالسباق للمرة الرابعة، ويوناس فينيجارد بطل تور دو فرانس السابق: «أتطلع إلى راحة». أضاف ليبوفيتس أنه سيبقى في العاصمة الفرنسية، اليوم الاثنين، ويستمتع بتناول كرواسون وقهوة بالحليب، مضيفاً أن سيحاول استيعاب أكبر إنجازاته، وفوزه بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب.
قال ليبوفيتس «24 عاماً»: «ربما يستغرق الأمر يوماً أو يومين لإدراك ما حققته خلال آخر ثلاثة أسابيع، إنه كان حلمي، ولم أتخيل أبداً أنني سأحققه، فالصعود إلى منصة التتويج خلال مشاركتي الأولى بسباق تور دو فرانس، يبقى إنجازاً مميزاً».
وشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الكثيرين في تهنئة ليبوفيتس على إنجازه، كتب ميرتس عبر منصة (إكس): «نجاح ألماني باهر في سباق فرنسا، تهانينا لفلوريان ليبوفيتس على إنجازه المتميز، الذي أسعد العديد من عشاق الدراجات في جميع أنحاء ألمانيا».
أصبح ليبوفيتس أول ألماني يصعد إلى منصة التتويج في سباق فرنسا «تور دو فرانس» منذ أندرياس كلودن عام 2006، وأثبت لاعب البياثلون السابق موهبته الكبيرة بحلوله سابعاً في سباق إسبانيا (فيوليتا) عام 2024، كما حل ثالثا خلف بوجاتشار وفينيجارد في سباق كريتيريوم دوفيني الشهر الماضي.

فرنسا
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تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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