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الرياضة

فيصل بن حميد: فوز «الإمارات للدراجات» دافع كبير للتطور

فيصل بن حميد: فوز «الإمارات للدراجات» دافع كبير للتطور
28 يوليو 2025 17:00

أبوظبي (وام)

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أكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، أن فوز فريق الإمارات«إكس آر جي» بلقب طواف فرنسا الدولي للمرة الرابعة في تاريخه، من خلال بطله تادي بوجاتشار، يجسد نجاح تجربة الإمارات، بتأسيس هذا الفريق، ودافعاً لوضع خطط تطويرية من الاتحادات العربية للتنافسية العالمية.
وقال إن دراجي فريق الإمارات للمحترفين، قدموا مستويات مميزة في أعرق السباقات العالمية منذ تأسيسه، وأكدوا عمق الرؤية بتشكيل هذا الفريق، لتمثيل الدولة في البطولات العالمية، حتى يصبح ملهماً للنجاح.
وأكد التزام الاتحاد بالعمل مع الاتحادات الوطنية كافة في جميع البرامج التي تسهم في الاستفادة من هذه التجربة، وتحويل الأفكار إلى مبادرات لتحقيق الإنجازات، والعمل المشترك، لتطوير منظومة العمل، لضمان وجود أكثر من فريق عربي يمتلك القدرة على الوصول إلى منصات التتويج، وحصد الإنجازات.
وأشار إلى حرص الاتحاد على تنفيذ الاستراتيجيات التطويرية، وأفضل الممارسات، وتنظيم البطولات، وبرامج التأهيل والتدريب من خلال مركزه التدريبي ومساعدة الاتحادات العربية على بلورة الخطط الطموحة للوصول إلى مرحلة الاحتراف، ورفع مستوى الطموحات في المنافسات العالمية.

الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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