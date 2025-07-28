الشهراني يعود إلى القادسية بعد رحلة 13 عاماً مع الهلال

الرياض (د ب أ)

أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع اللاعب ياسر الشهراني في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع الهلال.

وعاد الشهراني إلى القادسية الذي ودّعه قبل 13 عاماً، منتقلاً إلى الهلال في موسم 2012-2013، محققاً العديد من البطولات المحلية والقارية.

وكان الشهراني بدأ مسيرته الكروية منذ مرحلة الناشئين ليخطف الأنظار في الدوري السعودي، وهو ما دفع الهلال لضمه كواحد من أبرز اللاعبين السعوديين في مركز الظهير الأيسر.

وتوج اللاعب مع الهلال بـ6 بطولات دوري في مواسم 2016-2017 و2017-2018، و2019-2020، و2020-2021، و2021-2022، و2023-2024 بجانب فوزه بـ5 نسخ من بطولة الكأس في مواسم 2014-2015، و2016-2017، و2019-2020 و2022-2023، و2023-2024 وتوج كذلك بنسختين من بطولة كأس ولي العهد موسمي 2012-2013 و2015-2016 بجانب 5 نسخ من بطولة السوبر السعودي 2015-2016، و2018-2019، و2021-2022 و2023-2024، و2024-2025 وبطولتي دوري أبطال آسيا نسختي 2018-2019 و2020-2021.