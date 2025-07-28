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الرياضة

تحكيم إماراتي لبطولة الأردن لبناء الأجسام

تحكيم إماراتي لبطولة الأردن لبناء الأجسام
28 يوليو 2025 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن تكليف محمد شاهين الحوسني عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الفنية الحكم الدولي، للإشراف على منافسات بطولة أفضل لاعب بناء أجسام في العالم «مستر يونيفيرس الأردن»، بناءً على اختيار الاتحادين الأردني والدولي للعبة.
وينظم البطولة، اتحاد بناء الأجسام الأردني بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، في العاصمة عمان بداية من غدٍ الثلاثاء، وحتى يوم السبت المقبل.
ويأتي اختيار الحوسني، ليعكس المكانة المرموقة لحكام بناء الأجسام المواطنين خلال المشاركات الدولية، خصوصاً وأنها المهمة الدولية 68 لهذا الحكم الدولي، كما تم اختيار الحكمين الدوليين عبدالعزيز بداه ومحمد كميدش للمشاركة في تحكيم المنافسات.
بدوره أوضح محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن بطولة الأردن تعتبر بين أحد أقوى البطولات التي تقام في قارة آسيا، وأن الاستعانة بالدولي الحوسني تعكس النقلة النوعية لبناء الأجسام واللياقة البدنية الإماراتية، وأيضاً بكونه نائباً لرئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، مما يعكس قيمة حكم بناء الأجسام الإماراتي.

 

بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
الأردن
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