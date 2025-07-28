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الرياضة

«الأبيض» يستعد للتجربة الأولى في النمسا

«الأبيض» يستعد للتجربة الأولى في النمسا
28 يوليو 2025 18:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض أولى تجاربه الودية في معسكره الحالي المقام في النمسا، ضمن برنامج إعداده لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسيلتقي منتخبنا في الودية الأولى ليتشي الإيطالي يوم الخميس المقبل، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت النمسا «الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي»، في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين بعد سلسلة من التدريبات.
وقال إسماعيل راشد عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني إن أجواء معسكر النمسا مُبشرة وكل أعضاء المنتخب بمن فيهم أعضاء الجهاز الفني والطبي يقومون بأدوارهم على أكمل وجه، ويؤدي اللاعبون تدريباتهم بكل جدية ونشاط، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي يُعد في غاية الأهمية كونه يأتي قبل انطلاق الموسم الكروي.
وأضاف إلى أن صفوف الأبيض مكتملة ولا توجد غيابات باستثناء لاعب الشارقة ماجد حسن الذي غادر المعسكر، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته وحاجته للعلاج والراحة، وكانت الإصابة قد لحقت به خلال مشاركته مع ناديه في إحدى المباريات الودية.
وأشاد إسماعيل راشد بتعاون الأندية مع إدارة المنتخب وتسهيل مهمة وصول اللاعبين والتحاقهم بمعسكر «الأبيض»، مؤكداً أهمية تعاون جميع الأطراف والالتفاف حول المنتخب خلال هذه الفترة من أجل بلوغ الهدف المنشود.

الإمارات
المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم
النمسا
كوزمين
إسماعيل راشد
ماجد حسن
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