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الرياضة

سالم بن سلطان القاسمي يتوج الفائزات في بطولة العالم للمبارزة

سالم بن سلطان القاسمي يتوج الفائزات في بطولة العالم للمبارزة
28 يوليو 2025 18:49

 
تبليسي (وام)

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شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة تتويج الفائزات في بطولة العالم للمبارزة المقامة حالياً في العاصمة الجورجية تبليسي، والتي تستمر حتى 30 يوليو الجاري.
فقد توج الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الفائزات في مسابقات سلاح السابر للفتيات، والتي فازت بها اللاعبة المحايدة، وحصولها على الميدالية الذهبية، فيما حصلت اللاعبة البولندية زوزانا شيشلار على المركز الثاني والميدالية الفضية، والصينية بان تشيمياو على المركز الثالث والميدالية البرونزية، في حين حصلت اللاعبة الأوكرانية ألينا كوماشوك على المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية أيضاً.
وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بالتنظيم الرائع للبطولة التي شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم.
وقال إن هذا الحدث الرياضي الكبير يعكس التطور والاهتمام المتزايد برياضة المبارزة على المستوى العالمي ونحن فخورون بالمشاركة الفعالة للاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني لتقديم أداء مشرف وتحقيق نتائج إيجابية أمام نخبة من أبرز لاعبي العالم.

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