بعد تعاقد أرسنال معه.. هل ينجح جيوكيريس في «البريميرليج»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



تعاقد أرسنال أخيراً مع فيكتور جيوكيريس، هداف سبورتينج لشبونة بعقد لمدة 5 سنوات، مقابل 65.8 مليون يورو مبدئياً، إضافة إلى 10.3 مليون يورو إضافات، وكان ميكيل أرتيتا، مدرب «المدفعجية»، يسعى جاهداً لإنهاء الأزمة بسرعة، وتم الإعلان عن انتقال المهاجم السويدي السبت، كما أفادت التقارير بأنه سيرتدي القميص رقم 14، الذي أصبح رمزاً في أرسنال بفضل تييري هنري.

وكان سبورتينج لشبونة تعاقد مع اللاعب السويدي الدولي قادماً من كوفنتري عام 2023 مقابل 24 مليون يورو، وقدّم أداءً تهديفياً مذهلاً في موسميه في البرتغال.

وتبلغ قيمته السوقية الآن 75 مليون يورو، ولم يسجل أي لاعب في الدوريات العشر الكبرى في أوروبا أهدافاً أكثر من جيوكيريش منذ انضمامه إلى سبورتينج، ولكن هل يتمكن اللاعب «27 عاماً» من تكرار أرقامه المذهلة، وتكرار سجله التهديفي عندما يلعب في «البريميرليج»؟

لم يسجل أي لاعب في الدوريات العشر الكبرى في أوروبا أهدافاً أكثر من جيوكيريس، الذي أحرز 68 هدفاً في 66 مباراة خلال الموسمين الماضيين، منذ انضمامه إلى سبورتينج.

ويقترب هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، من هذا الرقم بتسجيله 62 هدفاً، مع ذلك، لا ينبغي أن تكون هذه الأرقام شرطاً أساسياً لافتراض نجاح جيوكيريس الكبير مع أرسنال، أولاً مستوى الدوري البرتغالي بعيد كل البعد عن مستوى الدوري الإنجليزي، وطوال مسيرته الكروية، لم يلعب جيوكيريس مباراة واحدة في دوري من الدوريات الخمس الكبرى «الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي».

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً أن 17 من تلك الأهداف الـ68 كانت من ركلات جزاء، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن أرتيتا نجح في الموسم الماضي في استخدام لاعب الوسط ميكيل ميرينو في الهجوم، كما حوّل كاي هافرتز إلى مهاجم خلال فترة الألماني في «ملعب الإمارات».

وإذا استطاع أرتيتا العمل مع لاعبين، مثل هؤلاء وتقديم أداء جيد، فإن هناك شعوراً بأنه قادر على صنع العجائب مع هداف موهوب مثل جيوكيريس.

ويعد جيوكيريس مهاجماً قوياً بدنياً، ويتمتع بحركة ممتازة، وخاصة في التحولات الهجومية، وتشمل نقاط قوته الرئيسية تسارعه الهائل، وقدرته القوية على حمل الكرة، وقدرته على إنهاء الهجمات بشكل تلقائي داخل منطقة الجزاء، ويتميز بسرعة خادعة مقارنة ببنيته الجسدية، وغالباً ما يتفوق على المدافعين في الهجمات المرتدة، كما يتفوق في الاحتفاظ بالكرة وربط اللعب مع زملائه.

وفيما يتعلق بنقاط ضعفه، فإن لمسته الأولى تحت الضغط قد تُخيب آماله أحياناً، ورغم أنه يُجيد التمرير، إلا أن هذه ليست من أفضل صفاته، وقد يملك جيوكيريس العديد من الأدوات اللازمة لإحداث تأثير كبير في الدوري الإنجليزي، ولكن هل يتمكن من التعامل بسلاسة مع هذه القفزة النوعية؟