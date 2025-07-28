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الرياضة

حارس يدفع ثمن إهدار الوقت في البرازيل!

حارس يدفع ثمن إهدار الوقت في البرازيل!
28 يوليو 2025 20:36

 
البرازيل (رويترز)

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تعرض ليو جارديم، حارس فاسكو دي جاما للطرد في وقت متأخر من مواجهة إنترناسيونال في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم لإهدار الوقت، ما كلف فريقه غالياً، إذ استقبل هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.
وجلس جارديم، الذي تلقى بطاقة صفراء في وقت سابق من الشوط الثاني أيضاً بسبب تعطيل اللعب، أمام المرمى، بعد خروج الكرة لركلة مرمى وأشهر حكم اللقاء له البطاقة الصفراء الثانية، متجاهلاً إشارة اللاعب إلى بطنه، وهو ما قد يشير إلى الإصابة.
ولم يتأثر الحكم فلافيو رودريجيز دي سوزا باحتجاج لاعبي فريق فاسكو.
وعوقب فاسكو عندما سجل إنترناسيونال صاحب الأرض هدف التعادل، ليهدر فاسكو فرصة فوزه على ملعب بورتو آليجري، إثر تعادل في وقت متأخر للمرة الثانية على التوالي.
ووضع تعادل أمس الأحد فاسكو في المركز 16 متقدماً بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط الأربعة، بعد أن حقق أربعة انتصارات في 15 مباراة في الدوري حتى الآن.

البرازيل
الدوري البرازيلي
فاسكو دا جاما
إنترناسيونال
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