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الرياضة

ماتيوس يختار الفريق المناسب لمولر!

ماتيوس يختار الفريق المناسب لمولر!
28 يوليو 2025 20:55

 
برلين (د ب أ)

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دعم الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس قرار توماس مولر بالبقاء في الملاعب، والانتقال إلى الدوري الأميركي للمحترفين.
وسبق أن لعب ماتيوس في صفوف نيويورك متروستارز الأميركي، ويسير مولر حاليا على نهجه بعد رحيله عن بايرن ميونيخ.
وكتب ماتيوس في عموده بشبكة «سكاي»: «ليس من المفاجئ أن يودع توماس مولر ألمانيا».
وأضاف: «قلت قبل خمسة أشهر إنني أتخيل توماس يلعب في الدوري الأميركي لكرة القدم، وأنا سعيد باستمراره».
وأوضح: «إنه يستمتع بكرة القدم، ولا يزال يقدم أداءً متميزاً، حتى لو كانت التحديات التي يواجهها في أميركا الشمالية أقل، والضغوط أقل، لكن لديه مسؤولية هناك قائداً لكرة القدم الألمانية، مع التطلع إلى كأس العالم العام المقبل، من الناحية الرياضية، لا يزال بإمكانه ترك بصمته».
ويعتقد ماتيوس أن نادي فانكوفر الأميركي يناسب مولر أكثر من لوس أنجلوس».
وأكد ماتيوس: «توماس شخص محب للطبيعة، وفي فانكوفر، لا يتمتع بالمحيط فحسب، بل أيضاً بالجبال القريبة، كما هو الحال في ميونيخ».
وختم بالقول: أعرف فانكوفر، إنه مكان رائع للعيش فيه، سيشعر توماس بالانسجام هناك، فهو سيحصل على دخل جيد ويكتسب خبرة حياتية، وهو أمر مهم أيضاً، لأنه لم يغادر ميونيخ أو ألمانيا حتى الآن إلا لبضعة أيام أو أسابيع».

الدوري الألماني
البوندسليجا
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الدوري الأميركي
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