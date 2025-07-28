ماير يقترح عودة نوير إلى «الماكينات»



برلين (د ب أ)



طرح سيب ماير، حارس منتخب ألمانيا السابق، فكرة التواصل مع مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، من أجل سؤاله عن إمكانية العودة للمنتخب الألماني حتى كأس العالم في العام المقبل، وذلك في أعقاب خضوع مارك أندير تيرشتيجن، لجراحة في الظهر.

ومنذ أن أعلن نوير اعتزاله الدولي في عام 2024، كان تير شتيجن «33 عاماً» هو الحارس الأساسي للمنتخب الألماني، لكنه سيغيب لمدة ثلاثة أشهر بسبب عملية جراحية، كما أنه لم يعد الحارس الأساسي في فريقه برشلونة الإسباني.

وقال ماير حارس المنتخب الألماني والذي توج بلقب أمم أوروبا 1972 وكأس العالم 1974، في تصريحات لبوابة «تي أونلاين»، إن المدرب يوليان ناجلسمان يجب أن يتواصل مع الحارس البالغ من العمر 39 عاماً من أجل العودة للفريق.

وأضاف: «بالتأكيد سأتواصل مع مانويل نوير للتحدث معه حول مساعدة المنتخب مجدداً في هذا الموقف، أنه الحل الأمثل، وسيكون ذلك حتى كأس العالم وبعد البطولة يمكن لنوير أن يتوقف مجدداً».

ورغم ذلك قال ماير إنه لا يعرف إذا كان نوير مهتماً بذلك، مضيفاً أن المنتخب الألماني أيضاً لديه اثنان من الحراس الجيدين وهم أوليفر باومان وألكسندر نوبل.