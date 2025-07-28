بيراميدز يتعاقد مع «جناح برازيلي»



القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي بيراميدز المصري عن تعاقده مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، قادماً من بانيك أوسترافا التشيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بيراميدز عبر مركزه الإعلامي: إن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك المهاجم، ولديه قدرة كبيرة على التسجيل وهز الشباك وصناعة الأهداف، بالإضافة إلى المهارات التي يملكها.

وأوضح: «سبق لإيفرتون داسيلفا أن لعب في صفوف عدد من الأندية من بينها سلافيا براغ التشيكي، وكذلك بانيك أوسترافا قبل انتقاله إلى صفوف بيراميدز».

وقال: «خلال 70 مباراة لعبها البرازيلي في صفوف ناديه السابق نجح في المساهمة بـ43 هدفاً، بعدما سجل 30 هدفاً وصنع 13 هدفاً آخر، في مختلف البطولات».

وكان بيراميدز أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب بطولة الدوري، كما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا وخسر نهائي الكأس.