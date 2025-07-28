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الرياضة

دياز يغادر معسكر ليفربول في اليابان للانضمام إلى بايرن ميونيخ

دياز يغادر معسكر ليفربول في اليابان للانضمام إلى بايرن ميونيخ
28 يوليو 2025 21:18

 
لندن (د ب أ)

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غادر الكولومبي لويس دياز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، معسكر فريقه في اليابان لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم الاتفاق على أن يدفع بايرن ميونيخ مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار)، وذلك بعدما تقدم النادي الألماني بعرض قريب من القيمة السوقية للاعب الدولي الكولومبي.
وحصل دياز على إذن بمغادرة طوكيو، حيث يستعد الفريق لمواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني ودياً الأربعاء، متجهاً إلى ألمانيا.
وكان المهاجم الذي أكمل عامه الـ 29 في يناير الماضي، سعى للرحيل منذ الصيف الماضي بعد فشل محاولتين لتجديد عقده بسبب الفجوة بين ما يعرضه النادي ومتطلباته، ليوافق ليفربول على رحيله مقابل سعر مناسب.
وجاء انضمام المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي الأسبوع الماضي ليعني أن الفريق الإنجليزي عزز خياراته الهجومية في الوقت الذي تأكد فيه اهتمامه بضم السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.

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