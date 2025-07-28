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الرياضة

إنجلترا تحتفل بأبطال «يورو السيدات»

إنجلترا تحتفل بأبطال «يورو السيدات»
28 يوليو 2025 21:36

 
لندن (أ ب)

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استقبلت الجماهير استقبالاً حاراً منتخب إنجلترا للسيدات، لدى عودته إلى بلاده بعد الفوز بلقب كأس أمم أوروبا.
ودافع المنتخب الإنجليزي عن لقبه، بعدما فاز على منتخب إسبانيا، بطل العالم، بضربات الترجيح في النهائي الذي أقيم في بازل السويسرية.
وبعدما أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بلقبين كبيرين متتاليين، غادر الفريق معسكره في مدينة زيوريخ صباح الاثنين، حيث حملت القائدة ليا ويليامسون الكأس إلى حافلة الفريق.
وبعد ما يقرب من شهر من المنافسات في سويسرا، هبطت طائرة الفريق الإنجليزي المدون عليه كلمة «الوطن» في مطار ساوثيند جنوب شرق إنجلترا.
وكانت ويليامسون أول الهابطين من الطائرة، وهي تحمل الكأس إلى جانب المدربة سارينا فيجمان، وخارج المطار تجمعت الجماهير للترحيب بالفريق.
ومن المقرر أن يحتفل المنتخب الإنجليزي باللقب في داونينج ستريت في وقت لاحق من اليوم، وتتواصل الاحتفالات الثلاثاء من خلال حافلات مكشوفة في وسط لندن وتنتهي في قصر بكنجهام.

 

كأس أمم أوروبا
إنجلترا
إسبانيا
بازل
سويسرا
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