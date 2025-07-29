رادوكانو.. «البداية صحيحة» في «مونتريال»

مونتريال (أ ف ب)



بلغت البريطانية إيما رادوكانو الدور الثاني من دورة مونتريال للألف نقطة في التنس بفوزها على الرومانية أيليمنا جابرييلا روسه 6-2 و6-4.

وتلتقي رادوكانو التي خرجت من نصف نهائي دورة واشنطن، في الدور الثاني مع الأميركية بايتون ستيرنز الثانية والثلاثين، والتي أعفيت من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الـ31 الأوليات.

وبلغت الدور الثاني أيضاً الروسية آنا بلينكوفا، بفوزها على الأميركية كارولاين دالوهايد 6-4 و6-1، ومواطنتها كاميلا رخيموفا بتغلبها على الكندية كايلا كروس 4-6 و6-3 و6-2، والألمانية لاورا سيجموند بفوزها على مواطنتها تاتيانا ماريا 7-5 و6-7 و7-6، والأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا بتغلبها على الصينية وانج يافان 6-7 و6-4 و6-4، والصينية هانيو جيو بفوزها على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-3.

وصنفت الأميركية كوكو جوف في المركز الأول في غياب البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً، والتي أعلنت انسحابها منتصف الشهر الحالي بسبب الإرهاق بعد النصف الأول المكثف من الموسم، وتوجت الأميركية جيسيكا بيجولا بلقب النسختين الأخيرتين للدورة.