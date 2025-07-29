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الرياضة

«ريد بول» يؤجل انتقال فيرستابن إلى «مرسيدس»

«ريد بول» يؤجل انتقال فيرستابن إلى «مرسيدس»
29 يوليو 2025 08:23

برلين (د ب أ)

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أكد هيلموت ماركو مستشار فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، أن الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، سيقود سيارة الفريق في الموسم المقبل.
وقال ماركو في تصريحات لمحطتي «أر تي أل» و«أن تي في» ومنصة «سبورت» «نعم يمكنني التأكيد أن ماكس فيرستابن سيقود سيارة ريد بول في 2026». 
وكانت صحيفة «دي تيليجراف» الهولندية ذكرت في وقت سابق أن فيرستابن «27 عاماً» يدرس إمكانية الرحيل عن ريد بول بعد نهاية الموسم الحالي. 
ومن شأن بقاء فيرستابن مع ريد بول، تأجيل خطوة انتقاله المحتملة إلى مرسيدس، وهو الفريق الذي لطالما أبدى اهتمامه بالسائق الهولندي. 
ويمتد عقد فيرستابن مع ريد بول حتى 2028، لكن مسيرته هذا الموسم تراجعت لمصلحة ثنائي مكلارين، البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
ريد بول
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مكلارين
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