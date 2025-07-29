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تتويج إنجلترا بكأس أوروبا «الأعلى مشاهدة» في 2025

تتويج إنجلترا بكأس أوروبا «الأعلى مشاهدة» في 2025
29 يوليو 2025 09:01

لندن (د ب أ)

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سجلت لحظة تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات «يورو 2025»، عبر الفوز في النهائي على إسبانيا، بركلات الترجيح، أعلى معدل متابعة تليفزيونية في 2025، إذ بلغ عدد المشاهدين الذين تابعوا هذه اللحظة التاريخية 12 مليون و200 ألف عبر جميع منصات هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي».
وحظت قناة «بي.بي.سي 1» بمتابعة 11 مليون و600 ألف مشاهد خلال المباراة، وهو ما يمثل 59% من إجمالي مشاهدي المباراة عبر التلفزيون، حيث إنها عرضت أيضاً على قناة «آي تي في».
 واستقطبت التغطية التليفزيونية عبر «بي.بي.سي» و«آي تي» 16 مليون و200 ألف مشاهد، بمتوسط 12 مليون شخص شاهدوا المباراة من البداية إلى النهاية. 
وجرى بث المباراة عبر منصة «بي.بي.سي أي بلاير»، وموقع وتطبيق هيئة الإذاعة البريطانية، أربعة ملايين و200 ألف مرة، في الوقت الذي حققت فيه صفحة البث المباشر لـ«بي.بي.سي» 11 مليون و400 ألف مشاهدة. 
وفي الإجمالي وصلت التغطية التلفزيونية لهيئة الإذاعة البريطانية الخاصة بالبطولة إلى 22 مليون و100 ألف مشاهد، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات عبر حسابات «بي بي سي» على مواقع التواصل الاجتماعي 231 مليون مشاهدة. 

كأس أمم أوروبا
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