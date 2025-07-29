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الرياضة

ماونت ودي ليخت متفائلان بمستقبل مانشستر يونايتد

ماونت ودي ليخت متفائلان بمستقبل مانشستر يونايتد
29 يوليو 2025 09:20

 
لندن (د ب أ)

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أثنى ماسون ماونت، وماتياس دي ليخت ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على استعدادات فريقهما للموسم الجديد في الولايات المتحدة.
واتفق الثنائي على أن التعرض لطقس وبيئة جديدة كان بمثابة البداية المثالية لموسم 2025-2026 .
وقال ماونت في مقابلة مع المحطة الرسمية لمانشستر: «نعم، الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، هذه أول زيارة لنا (إلى أميركا)، لذا أتيحت لنا فرصة إلقاء نظرة سريعة، مرافق التدريب مذهلة، الجو حار جداً، وبالإضافة إلى ذلك، نحصل على تدريب مختلف».
وأضاف: «كل شيء رائع حتى الآن، واللاعبون يقومون بعمل كبير جداً، حظينا بفترة راحة طويلة، أكثر بقليل من خمسة أسابيع، شعرت أنها طويلة للغاية، أعتقد أنه بعد حوالي أسبوعين، يبدأ المرء بالشعور بالرغبة في العودة إلى التدريب».
وقال: «كان من الجيد التركيز في الحصول على فترة الراحة، مجرد الاسترخاء والراحة، ثم بناء ذلك تدريجياً، والاستعداد لليوم الأول بعد العودة، وقيل لنا أن الأمر سيكون صعباً منذ البداية، لذلك كان علينا أن نكون مستعدين لذلك».
وأضاف اللاعب الإنجليزي: «أنظر إلى نهاية الموسم الماضي الذي كان إيجابياً بالنسبة لي، أن أستعيد لياقتي البدنية وأكون قادراً على اللعب وإنهاء الموسم، وأن أسجل بعض الأهداف، وأن أعود إلى الفريق، وأكون بين زملائي، هذا هو الأهم».
واختتم بالقول: «نحن جميعاً في هذا معاً، وأعتقد أنه من المهم أن نقضي هذه الفترة سوياً في التدريبات، ولكن نعم، أنا شخصياً أشعر أنني بحالة جيدة جداً في الوقت الحالي».
من جانبه، قال المدافع الهولندي دي ليخت: «الأمور تسير على ما يرام، والفريق يتدرب بجدية، لكن الأمر مختلف بعض الشيء مع درجات الحرارة والبيئة المختلفة، ولكن المرافق جيدة جداً، نعم، إنه شعور رائع».
وأوضح المدافع الهولندي: «التدريب بالكرة تحت قيادة روبن أموريم، أعتقد أن كلا النوعين من التدريبات مهمان، لقد رأينا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مدى لياقة كل فريق، وهذا جانب مهم حقاً، ولكن لدينا أيضاً متسعاً من الوقت الآن للتدريبات التكتيكية، لأننا في الموسم الماضي كنا نشارك في الدوري الأوروبي، وخضنا العديد من المباريات، ما جعل من الصعب على المدرب تطبيق فلسفته».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
أميركا
ماسون ماونت
ماتياس دي ليخت
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