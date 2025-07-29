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الرياضة

الإسباني كارلوس سيزار يقود خورفكان للصالات

الإسباني كارلوس سيزار يقود خورفكان للصالات
29 يوليو 2025 09:46

فيصل النقبي (خورفكان)

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أعلن نادي خورفكان، تعاقده مع المدرب الإسباني كارلوس سيزار، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة قدم الصالات، وذلك استعداداً للموسم الرياضي 2025-2026.
ويُعد سيزار من الأسماء اللامعة في ساحة كرة قدم الصالات، إذ يمتلك سجلاً حافلاً من التجارب الناجحة، أبرزها قيادته لمنتخب تايلاند لتحقيق لقب بطولة جنوب شرق آسيا، إلى جانب تتويجه مع نادي شنبوري التايلاندي بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة النادي لتدعيم الجهاز الفني بكفاءات ذات خبرات دولية، بما يتماشى مع طموحات الفريق في تقديم موسم قوي على الصعيدين المحلي والقاري.

خورفكان
كرة الصالات
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