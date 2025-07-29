جوارديولا يرفض «مقارنة ميسي ويامال»!

معتز الشامي (أبوظبي)

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الضجة المتزايدة المحيطة بالنجم لامين يامال، لاعب برشلونة، وحثّ المدرب السابق لبرشلونة الجماهير ووسائل الإعلام على منح اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً مساحة للنمو دون إثقاله بمقارنته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال جوارديولا معجباً، ولكن بحذر- في مقابلة مع مجلة GQ الإسبانية: «أعتقد أنه يجب السماح للاعب لامين يامال ببناء مسيرته الكروية الخاصة، وبمجرد أن يمضي 15 عاماً في اللعب، يُمكننا تقييم مستواه، لكن مجرد مقارنته مع ميسي بالفعل، هذا تصريح كبير، كمقارنة رسام صاعد بفان جوخ»،

لكن ما هو رأي جوارديولا في مقارنة يامال بميسي؟، فقد اعترف المدرب البالغ من العمر 53 عاماً بأن يامال «جيد جداً»، لكنه كان واضحاً في التأكيد على مدى ندرة نجاح ميسي.

وأوضح قائلاً: «نحن نتحدث عن 90 هدفاً في موسم واحد، لمدة 15 عاماً متتالية، دون إصابات، هذا أمر مختلف تماماً، دعوا الشاب وشأنه، هذا ما أصرّ عليه».

وكانت رسالة جوارديولا بسيطة؛ ليس من العدل أن نتوقع من مراهق أن يرتقى إلى مستوى إرث أحد أعظم رموز الرياضة، بالنسبة له، أفضل طريق للمضي قدماً هو طريق يتجنب فيه وطأة وصفه بـ«ميسي الجديد».