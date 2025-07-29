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الرياضة

الدوري الأسكتلندي يستعين بالطيارين في «الفار»!

الدوري الأسكتلندي يستعين بالطيارين في «الفار»!
29 يوليو 2025 10:34

 
جلاسجو (د ب أ)

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قام الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم بالاستعانة بالخبراء الذين يدربون الطيارين، من أجل تحسين التواصل بين حكام تقنية الفيديو المساعد «الفار» في الموسم الجديد من بطولة الدوري.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إن ويلي كولوم، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأسكتلندي، كشف عن حضور الحكام اجتماعاً مع اثنين من الطيارين للمساعدة في الحفاظ على الهدوء في الحالات التي يكون بها ضغوط عديدة.
وكان ذلك الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكام في مركز تقنية (الفار) والحكام على أرض الملعب، ابتداءً من الموسم الجديد الذي ينطلق يوم السبت المقبل.
وقال كولوم في تصريحات لـ(بي بي سي): «تحدث إلينا اثنان من الأشخاص البارزين في تدريب الطيارين في المملكة المتحدة، وذلك حول التواصل في مركز القيادة في المواقف الصعبة، والتي تحمل ضغطاً هائلاً».
وستكون تقنية (الفار) في عامها الثالث بأسكتلندا في أكتوبر المقبل، حيث يدخل كولوم عامه الثاني على رأس إدارة لجنة الحكام.

أسكتلندا
كرة القدم
تقنية الفيديو
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