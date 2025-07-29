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الرياضة

منتخب الجودو للناشئين يعود من أوزبكستان

منتخب الجودو للناشئين يعود من أوزبكستان
29 يوليو 2025 11:00

أبوظبي (الاتحاد)

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تعود بعثة منتخب الجودو للناشئين، الأربعاء، بعد انتهاء معسكر التدريب بالعاصمة الأوزبكية طشقند، والذي استمر 3 أسابيع، ويأتي ضمن برنامج الاستعدادات للمشاركة في العديد من البطولات الإقليمية، ودورة الألعاب الآسيوية بالبحرين من 22 إلى 31 أكتوبر.
وضمت البعثة التي رأسها محمد جاسم، أمين السر المساعد، والمدرب جعفر النخلي 8 لاعبين، وهم حميد سعيد الشامسي، مسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي، بطي أحمد الهاشمي، محمد ناصر الغيلاني، صقر العتيبي، محمد سالم الظاهري، وعمر عبد العزير.
وشهدت فترة الإعداد تدريبات مشتركة مع مختلف المنتخبات الأوزبكية، وأسهمت في نجاح المعسكر التحضيري الذي أقيم ضمن برنامج التعاون بين الاتحادين.
وعبرت البعثة عن بالغ شكرها وتقديرها لمحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد لاهتمامه بمنتخبات المرحل العمرية، والحرص على إقامة المعسكر المتميز، مما أتاح الفرصة لهم التعرف على الجديد في عالم اللعبة، من خلال التدريبات اليومية القوية، بجانب المنتخبات الأوزبكية المختلفة.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
أوزبكستان
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