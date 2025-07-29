جوارديولا يكشف تفاصيل «الاستراحة 15»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يخطط بيب جوارديولا للانتقال مباشرة إلى وظيفة أخرى، عندما يترك مانشستر سيتي، بعد نهاية مسيرته في «ملعب الاتحاد»، حيث يتطلع إلى فترة راحة طويلة، ويصر المدرب الإسباني على أنه يريد «استراحة» من التدريب، والتي ربما تستمر 15 عاماً!

وحقق جوارديولا نجاحاً مذهلاً طوال 9 سنوات قضاها مع «السيتي»، حيث فاز بـ18 لقباً، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وبشكل عام تولى «بيب» المسؤولية عن 533 مباراة مع «البلومون» أكثر من برشلونة (235) وبايرن ميونيخ (162) مجتمعين، بينما فاز في 376 من تلك المباريات، لكن فريق جوارديولا أنهى الموسم الماضي من دون أي من الألقاب الأربعة الكبرى التي كانت في متناوله، للمرة الأولى منذ موسم الإسباني الأول في 2016-2017.

ووقع المدرب «54 عاماً» على تمديد عقد لمدة عامين مع مانشستر سيتي في نوفمبر، مما مدد فترة توليه المسؤولية حتى عام 2027، ولم يتضح بعد متى يخطط جوارديولا للتنحي عن منصبه في «ملعب الاتحاد»، لكنه لا ينوي تغيير خططه للحصول على إجازة عندما يحين ذلك الوقت.

وقال «بيب» لصحيفة «جي كيو إسبانيا»: «أعرف أنه بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي، سأتوقف، هذا أمر مؤكد، حُسم الأمر، بل أكثر من حُسم، لا أعرف كم سأتوقف، سنة، سنتان، 3 سنوات، 5، 10، 15 سنة، لا أعرف، لكنني سأغادر بعد هذه الفترة مع «السيتي»، لأنني بحاجة للتوقف والتركيز على نفسي، على جسدي».

وأضاف: «قضيت 4 أو 5 أشهر هذا العام في كل ملعب خارج أرضي، وكان الجمهور يهتف: «سيتم طردك في الصباح، سيطردونك، لا توجد مهنة أخرى، مهندس معماري، مدرس، طبيب، صحفي، حيث يطلب منك 60 ألف شخص أن تفقد وظيفتك».

وتابع: «عندما تفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، تأتي لحظة تهبط فيها، إنها طبيعة بشرية، إنها عملية كان لا بد أن تحدث، وتحدث، وتستغرق وقتاً أطول، وعندما حدثت، كانت أعمق مما كنا نتصور».

وكان مانشستر سيتي فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الموسم الماضي، لكن تراجع مستواه في منتصف الموسم جعله ينهي الموسم بفارق 13 نقطة خلف ليفربول البطل، كما خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا في مرحلة الملحق، وهو خروجه المبكر تحت قيادة جوارديولا في البطولة، كما خسر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، ومع ذلك، لا يرى جوارديولا موسم 2024-2025 بمثابة فشل، ويبدأ «مان سيتي» موسم 2025-2026 بمواجهة وولفرهامبتون 16 أغسطس.