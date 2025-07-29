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الرياضة

الجزيرة بطل كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

الجزيرة بطل كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية
29 يوليو 2025 12:37

 
دبي (وام)

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فاز نادي الجزيرة بلقب كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2025، بعد تفوق لاعبه راشد الرويحي أمام علي الحمادي، لاعب خورفكان 6-4 في مجموع مواجهات النهائي، الذي تم تنظيمها في ختام البطولة التي شارك فيها 16 نادياً من مختلف أنحاء الدولة.
ونظّم البطولة اتحاد الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «M7»، واستضاف منافساتها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي.
وشهد النهائي أداءً احترافياً من اللاعبين، ونجح الرويحي في حسم المواجهة بفضل خبرته، ليمنح نادي الجزيرة اللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز مهند المسماري، لاعب شباب الأهلي، على أحمد السويدي، لاعب النصر والمنتخب الوطني، في مواجهة قوية عكست تطور مستوى اللاعبين الإماراتيين في الرياضات الإلكترونية.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن أجندة الاتحاد لتطوير المشهد التنافسي وصقل الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل دعم هذا القطاع الواعد بكل الإمكانات المتاحة.

 

 

الإمارات
الجزيرة
خورفكان
شباب الأهلي
النصر
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