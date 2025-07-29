«الوسط الأغلى» في الدوري الإنجليزي!



معتز الشامي (أبوظبي)



في عالم الإنفاق المتزايد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح لاعبو الوسط نبض الفرق، وتنعكس هذه الحقيقة في أسعارهم، والأندية على استعداد لدفع مبالغ كبيرة لجلب الأفضل، وفي الواقع كانت 4 من أغلى 5 انتقالات في تاريخ «البريميرليج» للاعبي وسط، وما هي أغلى 10 صفقات في هذا المركز.

ويتصدر القائمة صفقة استحواذ ليفربول على لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتز هذا الصيف، حيث حطمت صفقة اللاعب الألماني الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي، حيث دفع «الريدز» مبلغاً أولياً قدره 125 مليون يورو لباير ليفركوزن لضم فيرتز إلى «أنفيلد».

بينما حل في المركز الثاني، تعاقد تشيلسي مع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز مقابل 121 مليون يورو، والذي انضم من بنفيكا في يناير 2023، وفي المركز الثالث، يأتي تعاقد أرسنال مع ديكلان رايس قائد وستهام، مقابل 116.6 مليون يورو في «صيف 2023»، بينما جاء في المركز الرابع استحواذ تشيلسي على مويسيس كايسيدو من برايتون في الصيف نفسه مقابل 116 مليون يورو، وأكمل مانشستر يونايتد قائمة الخمسة الأوائل بصفقة انتقال بول بوجبا من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو في عام 2016.

ويحتل المركز السادس أسطورة مانشستر سيتي كيفن دي بروين، الذي تعاقد معه «السيتي» قادماً من فولفسبورج مقابل 75 مليون يورو عام 2015، ويأتي في المركز السابع تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط المدافع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد مقابل 70.7 مليون يورو عام 2022، وأنفق أرسنال 70 مليون يورو لريال سوسيداد لضم لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيمندي هذا الصيف، ليحتل المركز الثامن، كما كلف التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول عام 2023، ورودري لاعب مانشستر سيتي عام 2019، نحو 70 مليون يورو، حيث احتلا المركزين التاسع والعاشر على التوالي.