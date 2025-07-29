الأربعاء 30 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أليسون يعود من جولة ليفربول الآسيوية لأسباب شخصية

أليسون يعود من جولة ليفربول الآسيوية لأسباب شخصية
29 يوليو 2025 12:47

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نيوكاسل لا يملك «السيطرة الكاملة» على مستقبل إيزاك!
«الصفقات الضائعة» من برشلونة!

غادر البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، معسكر الفريق التدريبي، المقام حالياً في اليابان، لأسباب شخصية.
ويغيب بيكر (32 عاماً) عن مباراة ليفربول الأخيرة في الجولة التحضيرية الآسيوية ضد يوكوهاما مارينوس الياباني، التي تقام غداً الأربعاء، وسينضم إلى فريق آرني سلوت في أول حصة تدريبية له في إنجلترا.
أصبح أليسون ثالث لاعب من ليفربول يغادر جولته التحضيرية للموسم الجديد، بعد عودة جو جوميز إلى ليفربول بعد إصابته، وحصول لويس دياز على إذن رسمي للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 75 مليون يورو (88 مليون دولار).

أليسون بيكر
ليفربول
اليابان
أرني سلوت
آخر الأخبار
جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
اليوم 01:26
حافلة تقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم من لبنان عند معبر جديدة يابوس الحدودي (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:26
شارع خالٍ في مدينة سامرونغ، شمال غرب كمبوديا، قرب الحدود مع تايلاند (وكالات)
الأخبار العالمية
هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:26
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة
اليوم 01:26
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©