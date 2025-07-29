أليسون يعود من جولة ليفربول الآسيوية لأسباب شخصية

لندن (د ب أ)

غادر البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، معسكر الفريق التدريبي، المقام حالياً في اليابان، لأسباب شخصية.

ويغيب بيكر (32 عاماً) عن مباراة ليفربول الأخيرة في الجولة التحضيرية الآسيوية ضد يوكوهاما مارينوس الياباني، التي تقام غداً الأربعاء، وسينضم إلى فريق آرني سلوت في أول حصة تدريبية له في إنجلترا.

أصبح أليسون ثالث لاعب من ليفربول يغادر جولته التحضيرية للموسم الجديد، بعد عودة جو جوميز إلى ليفربول بعد إصابته، وحصول لويس دياز على إذن رسمي للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 75 مليون يورو (88 مليون دولار).