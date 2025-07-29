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الرياضة

«الصفقات الضائعة» من برشلونة!

«الصفقات الضائعة» من برشلونة!
29 يوليو 2025 13:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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نجح برشلونة في التعاقد مع ماركوس راشفورد، ولكنه فشل أيضاً في التعاقد مع اثنين من الأهداف البارزة، فيكتور جيوكيريس ولويس دياز، اللذين كانا من أولويات هانزي فليك المدير الفني، وديكو المدير الرياضي، ورغم الاهتمام الكبير باللاعبين، فقد فشلت المفاوضات، والآن يراقب «البارسا» من مسافة بعيدة انضمامهما إلى فرق أوروبية قوية أخرى.
كان لويس دياز أحد أبرز أهداف النادي خلال الصيف، وأفادت التقارير أن الجناح الكولومبي كان حريصاً على الانضمام إلى الدوري الإسباني، وأعطى الضوء الأخضر لهذه الخطوة، إلا أن ليفربول رفض الدخول في مفاوضات، وكشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن أن ليفربول رفض الصفقة تماماً، وطالب برسوم لا يستطيع برشلونة تحملها في ظل ظروفه المالية الحالية، وقال لابورتا: «أقدر رغبته في المجيء، لكنها كانت صفقة معقدة».
ويبدو أن دياز مستعد الآن للانضمام إلى عملاق أوروبي آخر، ووفقاً للصحفي الإيطالي العالمي فابريزيو رومانو، فهو قريبٌ من التوقيع مع بايرن ميونيخ، الذي سارع إلى إنهاء إجراءات انتقاله.
وعلى الجانب الآخر، كان فيكتور جيوكيريس، الذي قدم موسماً رائعاً مع سبورتينج لشبونة، هدفاً رئيسياً آخر، اعتبره برشلونة خياراً مثالياً لتعزيز الهجوم، لكن النادي البرتغالي طالب بدفع الشرط الجزائي كاملاً، والبالغ 100 مليون يورو، ما جعل الصفقة غير مجدية.
وانسحب برشلونة سريعاً من المنافسة، وأعلن أرسنال رسمياً يوم الأربعاء عن جيوكيريس مهاجماً جديداً له، ووقّع المهاجم السويدي عقداً طويل الأمد، لينضم إلى فريق لديه مشروع واضح وطموحات للفوز بلقب الدوري الإنجليزي.
وبعد فشله في ضمّ كل من جيوكيريس ودياز، تعاقد برشلونة مع راشفورد من مانشستر يونايتد، ويرتدي القميص رقم 14، ومن المتوقع أن يقود هجوم الفريق تحت قيادة فليك، وبينما كانت لدى لابورتا في البداية خيارات أخرى، كان ديكو يُفضل راشفورد منذ فترة طويلة خياراً أول.
وقال لابورتا مشيداً بعقلية المهاجم: «جاء مثل الصخرة»، ويأمل النادي الآن في أن تُسهم خبرة راشفورد وتعدد مهاراته في ترسيخ هجوم مُجدد وتعويض الفرص الضائعة، مع انطلاق فترة ما قبل الموسم، وتتجه الأنظار نحو قدرة راشفورد على تقديم ما عجز عنه دياز وجوكيريس.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
راشفورد
هانسي فليك
خوان لابورتا
ليفربول
لويس دياز
بايرن ميونيخ
أرسنال
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