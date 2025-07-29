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الرياضة

مولر على أعتاب فانكوفر

مولر على أعتاب فانكوفر
29 يوليو 2025 13:26

ميونيخ (د ب أ)


أفادت تقارير إخبارية كندية بأن نجم بايرن ميونيخ السابق، توماس مولر، بات قريباً من الانتقال إلى فانكوفر وايتكابس، المنافس في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم.

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وذكرت صحيفة «ذا بروفينس»، نقلاً عن مصادر في رابطة الدوري الأميركي، أن جهود الفريق الكندي للتعاقد مع اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 «لم تنته بعد، ولكنها قريبة».
ومن أجل إتمام الصفقة، يتعين على وايتكابس شراء حقوق التعاقد مع مولر رسمياً من فريق إف سي سينسيناتي، منافسه في الدوري الأميركي.
وبموجب نظام حقوق الاكتشاف في الدوري الأميركي، يتمتع سينسيناتي بحق الرفض الأول للاعب الألماني المخضرم.
وذكرت تقارير حديثة أن مسؤولي الدوري الأميركي يسعون للضغط من أجل التوصل لاتفاق بين الناديين خشية فشل الصفقة، وخسارة لاعب بارز محتمل في المسابقة. ويمكن لكل فريق إدراج ما يصل إلى سبعة لاعبين في قائمة الاكتشاف، والتي غالباً ما لا يتم الإعلان عنها، ومع ذلك، يمكن للفرق مقايضة أو بيع حقوق الاكتشاف لأي لاعب إذا لم يتوصل النادي المالك إلى اتفاق.
وأشارت صحيفة (ذا بروفينس): «تم الاتفاق على شروط العقد بين الفريق واللاعب، والآن يبقى الأمر ببساطة يتعلق بشروط انتقاله من سينسيناتي إلى فانكوفر».
ووفقاً للتقارير، لا يرغب مولر في الانتقال إلى سينسيناتي، في حين لم يعلق أي من الناديين أو اللاعب على هذه التقارير.
ورحل مولر عن بايرن هذا الصيف بعد 25 عاماً أمضاها مع النادي البافاري، بعد عدم تلقيه عقداً جديداً مع البطل التاريخي للدوري الألماني.
وألمح مولر، يوم السبت الماضي، لانتقاله إلى الدوري الأميركي في فيديو مستوحى من رعاة البقر، يظهر فيه وهو يمتطي جواداً فيما يبدو أنه سهل مفتوح. 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
فانكوفر
الدوري الأميركي
توماس مولر
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