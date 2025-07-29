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الرياضة

«كوينتيت» تطلق فعاليات رياضية في الإمارات

«كوينتيت» تطلق فعاليات رياضية في الإمارات
29 يوليو 2025 14:05

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت منظمة كوينتيت اليابانية للفنون القتالية، إطلاق فعالياتها الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من بوابة الإمارات، التي تعتبر الموقع الأكثر تميزاً على صعيد المنطقة في دعم الفعاليات الرياضية وألعاب الفنون القتالية على وجه التحديد، على أن يتم تنظيم بطولة في دبي 23 أكتوبر المقبل.
وجاء الإعلان في المؤتمر الصحفي بجزيرة ياس في أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع النزال، التي تشهد إقامة عدد كبير من الفعاليات العالمية للفنون القتالية المختلطة في العاصمة أبوظبي.
وتحدث في المؤتمر الياباني كازوشي ساكورابا، مؤسس كوينتيت، وأسطورة الفنون القتالية المختلطة والمصارعة في بلاده، وطارق سليمان، الشريك الإقليمي وأحد النجوم المخضرمين في الفنون القتالية، وعدد من أبرز المقاتلين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما حضره ياناجيساوا، المدير العام لشركة كوينتيت اليابان.
وقال ساكورابا: «بالنسبة لفناني القتال اليابانيين، تعتبر أبوظبي اسماً نكن له دائماً تقديراً كبيراً، وشاهدنا من بعيد كيف احتضنت الإمارات رياضة الجوجيتسو، وارتقت بها إلى مستوى أكبر من مجرد رياضة لتصبح حركة ثقافية ووطنية».

الإمارات
دبي
الفنون القتالية
الجوجيتسو
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