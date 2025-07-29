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الرياضة

نيوكاسل لا يملك «السيطرة الكاملة» على مستقبل إيزاك!

نيوكاسل لا يملك «السيطرة الكاملة» على مستقبل إيزاك!
29 يوليو 2025 14:08

 
لندن (د ب أ)

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اعترف إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأنه لا يملك «السيطرة الكاملة» على مستقبل ألكسندر إيزاك، مهاجم الفريق.
وارتبط إيزاك بشكل كبير بالانضمام لفريق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي، بعد أن أفادت تقارير أن اللاعب السويدي «25 عاماً» يرغب في دراسة إمكانية رحيله عن ملعب (سانت جيمس بارك).
ولا يزال عقد إيزاك مع نيوكاسل، الذي انضم إليه في صيف عام 2022 قادماً من ريال سوسيداد الإسباني، قائما لثلاث سنوات مقبلة، لكنه غاب عن جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد في الشرق الأقصى.
وصرح هاو في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول، «لا يزال إيزاك لاعباً في صفوف نيوكاسل، إنه مرتبط بعقد معنا».
أضاف هاو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «نحن، إلى حد ما، نتحكم في مستقبله، أتمنى أن تكون جميع الخيارات متاحة لنا».
أشار مدرب نيوكاسل: «أتمنى أن يبقى معنا، لكن هذا ليس تحت سيطرتي الكاملة، لم نتلقَ عرضاً رسمياً من أي نادٍ، أتمنى أن يستمر هنا ونراه يلعب مجدداً في الموسم المقبل».
ومن المتوقع أن يكثّف ليفربول اهتمامه بإيزاك، الذي سجل 23 هدفاً في الموسم الماضي مع نيوكاسل، ليلعب دوراً بارزاً في تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع اقتراب الكولومبي لويس دياز، مهاجم الفريق الأحمر، من الانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
إيدي هاو
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