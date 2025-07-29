دبي تستضيف سباق «لي تاب»



دبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لسباق «لي تاب دبي من طواف فرنسا»، عن تنظيم النسخة الثانية من الحدث 25 يناير 2026، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى في فبراير الماضي.

ويتم تنظيم السباق بدعم من مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع «سكودا» الشريك الرسمي، ويتضمن برنامجاً متكاملاً من الأنشطة الترفيهية.

وكانت النسخة الأولى شهدت مشاركة أكثر من 1000 دراج، من بينهم 243 دراجاً دولياً و266 دراجاً إماراتياً، لتسجل رقماً قياسياً بوصفه أكبر سباق للهواة من نوعه في الدولة، وتضمنت الفعالية سباقات لمسافات 101 كم و50 كم، إضافة إلى سباق عائلي لمسافة 20 كم، وسباقات مخصصة للأطفال، ومرت المسارات بعدد من أبرز معالم دبي.

وتهدف نسخة 2026 إلى تعزيز الزخم المتحقق وزيادة عدد المشاركين إلى 2000 دراج، مع استقطاب عدد من نجوم سباق «طواف فرنسا» السابقين، استكمالاً لمشاركة ثلاثة من أساطير السباق في النسخة الماضية.

وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أهمية استضافة هذا الحدث، متوقعاً أن تكون النسخة المقبلة أكثر تميزاً، في ظل البنية التحتية المتطورة لمسارات الدراجات، وتزايد عدد الممارسين لهذه الرياضة، إلى جانب خبرات المجلس واللجنة المنظمة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

من جهته، أعرب أنطوان كويرس، ممثل الشركة المنظمة لسباق «طواف فرنسا»، عن تطلعه إلى تقديم تجربة مميزة خلال النسخة الثانية من «لي تاب دبي»، بفضل الشركاء والداعمين الذين أسهموا في نجاح النسخة الأولى.

من جانبها أكدت فيروز القزي، مديرة السباق، أن الإقبال على السباق يعكس النمو المتواصل لرياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، وذلك مع فتح باب التسجيل المبكر للمشاركين في النسخة المرتقبة.