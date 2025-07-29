البايرن يمدد عقد حارس مرماه أولرايش

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، في بيان اليوم، أن حارس مرماه زفن أولرايش مدّد عقده لمدة عام واحد حتى صيف العام المقبل.

وانضم أولرايش (36 عاماً) إلى بايرن عام 2015، قادماً من شتوتجارت الألماني، وتولى حراسة عرين الفريق عوضاً عن المخضرم مانويل نوير عدة مرات، عندما كان الحارس الأساسي للنادي البافاري مصاباً، لكن أولرايش في الموسم الماضي كان الخيار الثالث للبلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، الذي اعتمد على الشاب يوناس أوربيج عندما لم يكن نوير متاحاً.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة في بايرن: «زفن أولرايش يجسّد الموثوقية. فهو يفي بوعوده بكل معنى الكلمة، شخصيات مثله مفيدة لأي فريق، نحن سعداء لأنه سيقضي موسماً آخر معنا».