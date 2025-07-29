الظفرة يرفع معدل التحضيرات بـ«ثلاثي السامبا»

مراد المصري (أبوظبي)

واصل الظفرة تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بإكمال التعاقد مع ثلاثي برازيلي، وهم خوسيه ويلتون قادماً من نادي فلامنجو، وفينيسيوس سيرافيم قادماً من نادي بوتافوجو، ومارسيلينو قادماً من نادي تومبيسي، في إطار التحضيرات للموسم المقبل.

وركز الظفرة على ضم هذا الثلاثي الشاب، وذلك في إطار جهوده للمزج بين عناصر الخبرة والحيوية للعودة بشكل قوي في منافسات المحترفين الموسم المقبل، وذلك بعد العودة من دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

ويواصل الظفرة تحضيراته في المعسكر الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا، حيث كثف التدريبات اليومية، إلى جانب بداية خوضه المباريات الودية، وخاض مباراة قوية خسرها أمام ماريبور بهدف دون مقابل.

وكان الظفرة عزز صفوفه منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية، فضم زايد العامري قادماً من الجزيرة، والمغربي محسن ربجة من النادي المكناسي، وقائد منتخب أيسلندا يوهان بيرج من العروبة السعودي، وعبدالله الكربي من خورفكان، والبرازيلي جوبسون سوزا من سانتوس، فيما جدد عقود لاعبين مثل يوسف المنصوري، وريان يسلم ومنصور الحربي، وخليل الحمادي.

كما تعاقد الظفرة مع المدرب المونتينيجري زيلكو بيتروفيتش، الذي يتولى المهمة في الموسم المقبل، في أول ظهور للمدرب في ملاعبنا، حيث يتطلع لترك بصمته مع «فارس الظفرة» بشكل إيجابي.