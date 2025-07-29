صيف الشارقة الرياضي يكرّم أبطال «الابتكار والذكاء الاصطناعي»

الشارقة (الاتحاد)

فاز ناديا الشارقة ورياضات الدفاع عن النفس بمسابقة للابتكار والذكاء الاصطناعي، التي أقيمت بنادي الحمرية، ضمن الأسبوع الأخير لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» تحت شعار «أنا المستقبل»، والتي شهدت مشاركة 11 نادياً من الأندية الرياضية والتخصصية.

وحصل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول في الفئة الأولى «أفضل مشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وتلاه الحمرية، والبطائح، فيما حصل نادي الشارقة على المركز الأول في الفئة الثانية «تحدي الروبوت» وتلاه الشارقة للسيارات القديمة ومليحة ثالثاً، حيث تم عرض ابتكارات نوعية تعكس وعي المنتسبين بأدوات المستقبل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

شهد المسابقة وكرّم الحضور، كل من حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وبخيت سعيد القرص رئيس لجنة صيف الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن فيصل القاسمي عضو لجنة الإشراف بلجنة صيف الشارقة الرياضي، ليسدل الستار على النسخة الحالية للبرنامج يوم الخميس المقبل.