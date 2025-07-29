كورتوا يريد الاعتزال في ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



بينما عانى العديد من النجوم هذا الموسم، ظل تيبو كورتوا صخرة لريال مدريد، جعلته التصديات صامداً في المباريات الصعبة، وحظي باحترام واسع بفضل قيادته داخل الملعب وخارجه، ومنذ انضمامه من تشيلسي عام 2018، أصبح الحارس الأول بلا منازع تحت قيادة كل مدرب، والآن مع تبقي عام على انتهاء عقده، بدأت مفاوضات تمديده.

وفي حديثه على هامش سباق جائزة بلجيكا الكبرى «الفورمولا-1»، أكد كورتوا الخبر الذي كان ينتظره المشجعون، بأن تجديد عقده حتى عام 2027 يسير بشكل جيد، وقال الدولي البلجيكي لصحيفة «سبورزا»: «لم يتم الانتهاء من الاتفاق بعد، لكننا في محادثات لإبرام الاتفاق، وأريد أن ألعب في ريال مدريد لأطول فترة ممكنة، وإن أمكن، أن أنهي مسيرتي هنا، إنه حلمي».

وبحسب تقارير خبراء الانتقالات فابريزيو رومانو، وماتيو موريتو، تم التوصل إلى اتفاق لبقاء كورتوا في النادي حتى 2027، وتُمثل الصفقة الجديدة خروجاً عن سياسة ريال مدريد التعاقدية؛ وعادة ما يُمدد النادي عقود اللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً لمدة عام فقط، أما الآن، فيحصل كورتوا على عقد لمدة عامين، ليضمن مكانه في أكبر نادٍ في العالم حتى بلوغه الخامسة والثلاثين.

وفي في سن الثالثة والثلاثين، يواصل كورتوا إظهار ثبات من الطراز العالمي وولاء عميقٍ للنادي، حيث كان له دور محوري في تحقيق الألقاب المحلية والأوروبية، وانتقل البلجيكي من لندن إلى العاصمة الإسبانية عام 2018، وشارك مع ريال مدريد في 288 مباراة، وخلال مسيرته، حافظ كورتوا على نظافة شباكه في 113 مباراة، وأسهم في فوز النادي بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

حتى بعد موسم 2024-2025 السيئ الذي استقبل فيه ريال مدريد 84 هدفاً في جميع المسابقات، نادراً ما وقع اللوم على كورتوا، الذي كان يقف خلف دفاع مؤقت.