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الرياضة

48 فريقاً تُزين عودة «كأس الاتحاد» في الموسم الجديد

48 فريقاً تُزين عودة «كأس الاتحاد» في الموسم الجديد
29 يوليو 2025 23:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)


أقر اتحاد كرة القدم عودة بطولة «كأس الاتحاد» في الموسم الجديد 2025-2026، بمشاركة غير مسبوقة تضم 48 فريقاً من أندية دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وذلك بعد توقف دام عشرة أعوام منذ آخر نسخة أُقيمت في موسم 2015-2016.
وتُعد البطولة خامس المسابقات الرسمية المخصصة لأندية الهواة، إلى جانب دوري الدرجات الثلاث، والتصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وتنطلق منافسات «كأس الاتحاد» بالدور التمهيدي الذي يشهد مشاركة 33 فريقاً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وتُقام مبارياته بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تُلعب اللقاءات على ملعب أحد طرفي المواجهة، وفقاً لنتائج القرعة الإلكترونية.
ويتأهل من هذا الدور 17 فريقاً إلى دور الـ32، حيث تنضم إليها أندية دوري الدرجة الأولى الـ15، وتُستكمل الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى النهائي، الذي سيُقام على ملعب محايد يحدده الاتحاد.
وشهدت البطولة في نسخها السابقة العديد من التغييرات على صعيد نظام المشاركة، إذ انطلقت في بدايتها بمشاركة أندية دوري المحترفين، قبل أن تصبح مخصصة لأندية الدرجة الأولى، اعتباراً من موسم 2008-2009، وأُقيمت خمس نسخ منذ ذلك الحين، تُوّجت بها أندية دبي «مرتان»، عجمان «مرتان»، والظفرة «مرة واحدة».
ويأتي إعادة إطلاق «كأس الاتحاد» ضمن خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة المنافسة، وتعزيز فرص اللعب الرسمية أمام أندية الهواة، بما يُسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى الجاهزية، من دون أن يؤثر ذلك على استمرار التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تمنح بطاقتين إلى دور الـ16 الذي يضم أندية دوري المحترفين.

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فرق مسابقات الفريق الأول 
15 فريقاً - الدرجة الأولى
15 فريقاً - الدرجة الثانية
18 فريقاً - الدرجة الثالثة

بطولات الفريق الأول 
التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة
كأس الاتحاد
دوري الأولى
دوري الثانية
دوري الثالثة

الإمارات
اتحاد كرة القدم
كأس الاتحاد
كأس رئيس الدولة
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