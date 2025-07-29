تير شتيجن يغيب 3 أشهر



مدريد (د ب أ)



أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس الفريق، خضع لجراحة ناجحة في أسفل الظهر.

أضاف النادي الإسباني في بيان رسمي أن تير شتيجن لن يكون جاهزاً للمباريات، ويحدد برنامج تعافيه موعد عودته إلى الملاعب.

ويتوقع الأطباء أن يغيب الحارس الألماني الدولي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وتدرب تير شتيجن بمفرده طوال الأسبوع الماضي بسبب آلام في الظهر، وتكهن بعضهم في البداية بأن الأمر مرتبط بإخباره بأنه سيكون الحارس الثالث للفريق خلف زميليه خوان جارسيا وتشيزني.

وقبل العملية الجراحية، ربطت تقارير صحفية تير شتيجن بالانتقال إلى أندية أخرى مثل مانشستر سيتي وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وموناكو، لكن الجراحة وإعادة تأهيله سيغلق الباب أمام انتقال الحارس الألماني إلى نادٍ آخر هذا الصيف، وبات مهدداً أيضاً بخسارة مكانه في المنتخب الألماني قبل أشهر قليلة من كأس العالم التي ستقام صيف العام المقبل.

ويبقى تير شتيجن «33 عاماً» الحارس الأول لمنتخب ألمانيا، منذ اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي في 2024، وسبق أن خضع تير شتيجن لجراحة في الظهر خلال ديسمبر 2023، وغاب بسببها لمدة ثلاثة أشهر، كما غاب لأشهر طويلة في الموسم الماضي بسبب إصابة قوية في الركبة.