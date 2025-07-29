توتنهام يترقب مدة غياب أودوجي وتاكاي

لندن (د ب أ)



أكد توماس فرانك مدرب توتنهام أن ديستني أودوجي مدافع الفريق يخضع لتقييم طبي بعد تعرضه لإصابة في الركبة تثير الشكوك حول جاهزية اللاعب لانطلاقة الموسم الجديد، بينما يعاني كوتا تاكاي، المنضم حديثاً للفريق اللندني، إصابة في القدم.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الظهير الأيسر أودوجي تم استبداله، بعد عمليات الإحماء قبل المباراة الودية أمام لوتون يوم السبت الماضي، ولم يسافر مع الفريق إلى هونج كونج في جولة آسيوية تستمر أسبوعاً.

ويستعد توتنهام لمواجهة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم يوم 13 أغسطس المقبل قبل أيام قليلة من مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق بيرنلي، الصاعد حديثاً.

ومن المرجح أن يخرج اللاعب الدولي الإيطالي من حسابات توماس فرانك، الذي كشف أيضاً عن معاناة الياباني تاكاي إصابة في القدم.

في المقابل، هناك أنباء إيجابية بشأن المهاجم الإنجليزي دومينيك سوبوسلاي الذي غاب عن ودية توتنهام ولوتون بسبب إصابة في كاحل القدم، لكنه سافر مع الفريق اللندني إلى آسيا.

ويستعد توتنهام لديربي لندن أمام أرسنال في مباراة ودية ستقام يوم الخميس المقبل قبل سفره إلى كوريا الجنوبية لمواجهة نيوكاسل يونايتد في سول يوم الأحد المقبل.

قال فرانك «جيمس ماديسون يبدو بحالة أفضل، ومن السابق لأوانه تأكيد إمكانية مشاركته أمام أرسنال، سنرى ما سيحدث، أما رودريجو بنتناكور فقد تعافى من وعكة صحية، وهذا مؤشر جيد».

أضاف مدرب توتنهام «أعرف جيداً مشكلة الإصابات، ولكنها واردة لأي فريق في العالم».

في سياق آخر، تطرق فرانك للحديث عن مستقبل سون هيونج مين، قائد الفريق، الذي يتبقى له 12 شهراً في تعاقده الحالي، وتردد أنه محط اهتمام من نادي لوس أنجلوس إف سي الأميركي.

قال المدرب الدنماركي «سون معنا، وسعيد بتواجده في صفوف الفريق، فهو يتدرب بشكل جيد، وأظهر شخصية رائعة».

وأشار مدرب توتنهام «لقد لعب آخر مباراتين وديتين، وسيتدرب معنا اليوم الثلاثاء، وما أركز عليه حالياً أنه لاعب بصفوف توتنهام».