الأربعاء 30 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام لا يريد «مباراة ودية» أمام أرسنال!

مدرب توتنهام لا يريد «مباراة ودية» أمام أرسنال!
29 يوليو 2025 19:46

 
هونج كونج (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إيفرتون يبيع فريق الكرة القدم النسائية!
إيفرتون يضم «شاب» بايرن ميونيخ


اعترف الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام، أن المواجهة الودية أمام أرسنال، في إطار الجولة التحضيرية في هونج كونج هي «التحدي الرائع» الأول له منذ توليه قيادة الفريق اللندني محذراً من أنها ستأخذ «طابعاً أكثر من ودي».
ويلتقي الغريمان اللدودان الخميس في مواجهة ديربي شمال لندن للمرة الأولى خارج الأراضي البريطانية.
وقال المدرب الدنماركي للمراسلين في ملعب «كاي تاك» الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج في هونج كونج، وقد تم بيع جميع التذاكر للمباراة «إنه تحد رائع».
وأضاف: «بالإضافة إلى كونهم خصومنا الكبار، وأيضاً لكونها المباراة الأولى لديربي شمال لندن خارج بريطانيا، إنهم الآن أحد أفضل الفرق، ويجب أن أقول ذلك مع الأسف، في العالم».
وأردف: «بمواجهة أرسنال لن تكون مباراة ودية فقط، وسوف نفعل كل شيء لتحقيق الفوز».
وعُيّن فرانك مدرباً لتوتنهام الشهر الماضي خلفا للأسترالي أنج بوستيكوجلو الذي أقيل من منصبه، على الرغم من قيادته الفريق لإحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، منهياً 17 عاماً من الانتظار لمعانقة الألقاب.
وتعاقد توتنهام مع لاعب الوسط الغاني محمد قدوس من وستهام مقابل 74 مليون دولار، لكن مساعيه للتعاقد مع مورجان جيبس-وايت من نوتنجهام فوريست تعثرت.
وقال فرانك إنه والنادي «تحدثا باستمرار عن التعاقدات» لكنه يفضل «إبقاء الأمر سرياً».
وتابع: «عموماً أنا سعيد بالتشكيلة، نحن مدركون للأماكن التي نحتاج إلى تدعيمها بشكل عام».
ونوه: «لقد حضر محمد وأظهر إمكاناته، لكننا بالتأكيد لا نزال نبحث».
وبرز عامل الإصابات أحد أكبر مشاكل توتنهام الموسم الماضي، والذي أنهاه في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي.
وكان الهولندي ميكي فان دي فن من بين أبرز اللاعبين الغائبين عن معظم فترات الموسم الماضي.
وقال الهولندي الذي انضم إلى الفريق في عام 2023، قبل أن يشارك في كأس أوروبا العام الماضي: «لم يسبق لي أن خضت فترة إعداد جيدة مع توتنهام من قبل».
وتابع ابن الـ 24 عاماً: «ثمة وقت أكبر للعمل على جسمي والاستعداد للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ولجميع المباريات المقبلة».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
أرسنال
هونج كونج
آخر الأخبار
جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
اليوم 01:26
حافلة تقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم من لبنان عند معبر جديدة يابوس الحدودي (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:26
شارع خالٍ في مدينة سامرونغ، شمال غرب كمبوديا، قرب الحدود مع تايلاند (وكالات)
الأخبار العالمية
هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:26
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة
اليوم 01:26
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©