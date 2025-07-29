مدرب توتنهام لا يريد «مباراة ودية» أمام أرسنال!



هونج كونج (أ ف ب)



اعترف الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام، أن المواجهة الودية أمام أرسنال، في إطار الجولة التحضيرية في هونج كونج هي «التحدي الرائع» الأول له منذ توليه قيادة الفريق اللندني محذراً من أنها ستأخذ «طابعاً أكثر من ودي».

ويلتقي الغريمان اللدودان الخميس في مواجهة ديربي شمال لندن للمرة الأولى خارج الأراضي البريطانية.

وقال المدرب الدنماركي للمراسلين في ملعب «كاي تاك» الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج في هونج كونج، وقد تم بيع جميع التذاكر للمباراة «إنه تحد رائع».

وأضاف: «بالإضافة إلى كونهم خصومنا الكبار، وأيضاً لكونها المباراة الأولى لديربي شمال لندن خارج بريطانيا، إنهم الآن أحد أفضل الفرق، ويجب أن أقول ذلك مع الأسف، في العالم».

وأردف: «بمواجهة أرسنال لن تكون مباراة ودية فقط، وسوف نفعل كل شيء لتحقيق الفوز».

وعُيّن فرانك مدرباً لتوتنهام الشهر الماضي خلفا للأسترالي أنج بوستيكوجلو الذي أقيل من منصبه، على الرغم من قيادته الفريق لإحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، منهياً 17 عاماً من الانتظار لمعانقة الألقاب.

وتعاقد توتنهام مع لاعب الوسط الغاني محمد قدوس من وستهام مقابل 74 مليون دولار، لكن مساعيه للتعاقد مع مورجان جيبس-وايت من نوتنجهام فوريست تعثرت.

وقال فرانك إنه والنادي «تحدثا باستمرار عن التعاقدات» لكنه يفضل «إبقاء الأمر سرياً».

وتابع: «عموماً أنا سعيد بالتشكيلة، نحن مدركون للأماكن التي نحتاج إلى تدعيمها بشكل عام».

ونوه: «لقد حضر محمد وأظهر إمكاناته، لكننا بالتأكيد لا نزال نبحث».

وبرز عامل الإصابات أحد أكبر مشاكل توتنهام الموسم الماضي، والذي أنهاه في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي.

وكان الهولندي ميكي فان دي فن من بين أبرز اللاعبين الغائبين عن معظم فترات الموسم الماضي.

وقال الهولندي الذي انضم إلى الفريق في عام 2023، قبل أن يشارك في كأس أوروبا العام الماضي: «لم يسبق لي أن خضت فترة إعداد جيدة مع توتنهام من قبل».

وتابع ابن الـ 24 عاماً: «ثمة وقت أكبر للعمل على جسمي والاستعداد للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ولجميع المباريات المقبلة».