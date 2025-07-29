فينوس تحصل على بطاقة دعوة في «أميركا المفتوحة»



نيويورك (أ ب)



تلقت نجمة التنس الأميركية المخضرمة فينوس وليامز بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، حيث ستلعب إلى جوار ريلي أوبيلكا.

وكشف الاتحاد الأميركي للتنس عن هوية 14 فريقاً للمشاركة في منافسات الزوجي المختلط، من بينها وليامز، البالغة من العمر 45 عاماً، والتي عادت إلى جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الأسبوع الماضي، بعد غياب دام أكثر من عام، حيث ستتعاون مع أوبيلكا خلال المنافسات التي تقام 19 و20 أغسطس المقبل.

وتشارك ثمانٍ من هذه الثنائيات بشكل مباشر في المنافسات، بعد حصولها على أعلى تصنيف فردي مجمع، فيما حصلت ست ثنائيات على بطاقات دعوة من الاتحاد الأميركي للتنس.