وليامز أول قائد «أسمر البشرة» لبلباو



مدريد (أ ب)



يشعر إيناكي وليامز بالفخر، بعدما أصبح أول قائد أسمر البشرة لفريق أتلتيك بلباو الإسباني.

ويعتبر ويليامز «31 عاماً» من أوائل اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء الذين ينضموا إلى بلباو، وسيحمل شارة قيادة الفريق هذا الموسم.

ونادراً ما حظي بلباو بلاعبين من أصحاب البشرة السمراء على مر التاريخ، حيث يعتمد الفريق على لاعبين من منطقة الباسك الشمالية في إسبانيا أو المناطق المجاورة. وولد وليامز وشقيقه الأصغر نيكولاس في مدينة بلباو الصناعية شرقي إسبانيا، لأبوين من غانا، قطعاً رحلة طويلة إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل.

وقال وليامز في مؤتمر صحفي: «هذا يعني الكثير، يبدو من تدابير القدر أن أبي وأمي انجباني في بلباو قبل 31 عاماً».

وأضاف: «نحن محظوظون؛ لأننا نمثل العديد من الأشخاص القادمين من الخارج لكسب عيشهم، أن نكون مرجعاً في إقليم الباسك وإسبانيا أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا».

وأشار وليامز: «نحن ننحدر من عائلات متواضعة، والقدرة على التعبير عن هذا الأمر مفيدة للجميع».

ويلعب الأخوان وليامز منذ الصغر في بلباو، لكنهما تعرضا لإساءات في إسبانيا.

وفضل إيناكي تمثيل منتخب غانا في النسخة الأخيرة لكأس العالم، لكن شقيقه البالغ 23 عاماً ينشط في صفوف منتخب إسبانيا.

وأفادت تقارير بأن نيكولاس تفاوض للانضمام إلى برشلونة هذا الموسم، ولكنه جدد عقده في نهاية المطاف لفترة طويلة مع بلباو الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2014 - 2015.