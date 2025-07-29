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الرياضة

القوة الجوية يتعاقد مع رشيد جابر

القوة الجوية يتعاقد مع رشيد جابر
29 يوليو 2025 20:44

 
بغداد (أ ف ب)

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اتفقت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية مع المدرب العُماني رشيد جابر، لقيادة فريقها الموسم المقبل، وفقاً لأمين سر النادي.
وقال اللاعب الدولي السابق بسام رؤوف لوكالة فرانس برس: «لم نجد صعوبة تُذكر في الاتفاق مع العماني رشيد جابر، كوننا نعرف جيداً إمكانات المدرب الذي عمل مؤخراً مدرباً لمنتخب عُمان في تصفيات كأس العالم 2026، وتم مراعاة التقارب الفني بين الكرتين العُمانية والعراقية».
وأضاف أن جابر الذي أصبح سابع مدرب أجنبي في الدوري العراقي: «له باع طويل ويملك خبرة وإنجازات، إضافة إلى الانسجام الحاصل بموضوع العقد والطاقم الفني المساعد الذي سيعمل مع المدرب، كونهم يملكون كفاءة عالية سيكونون عاملاً مساعداً لنجاح المدرب في مهمته».
وأكد أن: «المدرب كان سعيداً بفكرة تولي مهمة تدريب القوة الجوية، وهو يرى في العراق بيئة مساعدة تكثر فيها المواهب، وبإمكانه تطوير فكرة وفلسفة عمله للمدرب، وأبدى موافقته على تدريب الصقور وخوض تجربة احترافية في الدوري العراقي»، مبيناً أنه: «سيتم تقديم المدرب رشيد جابر في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام حال وصوله إلى بغداد».
وأوضح رؤوف: «تم اختيار السيرة الذاتية للمدرب رشيد جابر من بين المدربين المرشحين، كونه يملك نقاطاً إيجابية عديدة، أملاً بتحقيق إنجاز مع بقاء طموح المدرب في الدوري العراقي، ومراعاتها لتطلعات جمهور القوة الجوية إلى المنافسة، وإلى تأسيس فريق قوي ورصين يلعب كرة قدم حديثة يليق بسمعة القوة الجوية وتاريخه».
وأنهى القوة الجوية الموسم الماضي في المركز الخامس خلف الشرطة البطل والزوراء الوصيف وزاخو الثالث والطلبة الرابع.
ويخلف جابر، المدرب المحلي علي عبد الجبار الذي تعاقدت معه إدارة القوة الجوية منتصف القسم الثاني من الدوري بسبب تراجع نتائج الفريق الذي تولى قيادته في بداية الموسم القطري وسام رزق.
وعمل جابر (61 عاماً) مدرباً لمنتخب عُمان في تصفيات كأس العالم 2026، وقاد من قبل فرق ظُفار والسيب والسويق وعُمان، وأصبح ثاني مدرب عُماني يعمل في العراق، بعد أن التحق بمواطنه طلال خلفان الذي يعمل منذ الموسم الماضي ضمن الطاقم التدريبي لفريق ديالى.
وانضم جابر إلى المدربين الستة الأجانب الآخرين الذين تعاقدت معهم فرق الدوري العراقي، وهم المصريان مؤمن سليمان (الشرطة)، ومحمد عبد العظيم (النجف)، والسوري أيمن الحكيم (الكرخ)، والقطري طلال البلوشي (الطلبة)، والأردني عبدالله أبوزمع (نفط ميسان)، والتونسي يامن الزلفاني (ديالى).

العراق
القوة الجوية
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