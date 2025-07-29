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الرياضة

ليستر يتعاقد مع «الحارس المخضرم»

ليستر يتعاقد مع «الحارس المخضرم»
29 يوليو 2025 21:15

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع الحارس البوسني المخضرم أسمير بيجوفيتش لمدة عام واحد.
وينضم حارس منتخب البوسنة والهرسك إلى ليستر سيتي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن إيفرتون نهاية الموسم الماضي.
وبدأ بيجوفيتش البالغ «38 عاماً» مسيرته في بورتسموث، قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي عام 2010، حيث شارك في أكثر من 150 مباراة.
ولعب حارس البوسنة في صفوف تشيلسي وبورنموث، قبل أن ينضم إلى إيفرتون في تجربة احترافية ثانية عام 2024، ومنذ ذلك الحين قضى بعض الوقت في صفوف كوينز بارك رينجرز.
وأبرم ليستر أول تعاقداته هذا الصيف، وجاء ضم بيجوفيتش، لتعويض رحيله حارسيه داني وارد ودانيال إيفرسن إلى ريكسهام وبريستون نورث إند على الترتيب، عقب نهاية عقديهما بنهاية الموسم الماضي، الذي شهد هبوط الفريق من الدوري الممتاز. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليستر سيتي
إيفرتون
تشيلسي
البوسنة والهرسك
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