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الرياضة

«العين للفروسية والرماية والجولف» جاهز لاستضافة 14 سباقاً

«العين للفروسية والرماية والجولف» جاهز لاستضافة 14 سباقاً
29 يوليو 2025 21:23

 
العين (وام)

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أعلن نادي العين للفروسية والرماية والجولف، إنجاز 90% من أعمال الصيانة الشاملة في مرافقه ومنشآته المختلفة، استعداداً لانطلاق سباقات الخيل في الدولة لموسم (2025 - 2026)، واستضافة السباق الأول 9 نوفمبر القادم، ضمن 14 أمسية في النادي.
وأوضح في بيان أن أعمال الصيانة تضمنت المضمار الرملي، وإسطبلات إيواء الخيول، بجانب المرافق الأخرى المخصصة للرماية والجولف والرجبي، وقفز الحواجز، والمدرجات الخاصة بالجماهير على جانبي المضمار الرئيسي.
وأكد محمد راشد الناصري، مدير عام النادي، اكتمال الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد منذ وقت مبكر، بتوجيهات ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، لتقديم الصورة المميزة من التنظيم، وتقديم جميع التسهيلات للملاك والمدربين، وتوفير أفضل الخيارات أمام الجماهير، انطلاقاً من دوره المحوري وخبرته الطويلة التي تمتد إلى 14 عاماً في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.
وأشار إلى أن النادي يضم 14 رياضة مختلفة تستدعي اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة، لاسيما أن الموسم الجديد يشهد العديد من الفعاليات الدولية في الرماية، وقفز الحواجز، والجولف، وعرض الخيل العربي، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي تشهد مشاركة دولية كبيرة.

الإمارات
العين
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
سباقات الخيول
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